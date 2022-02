La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, acaba de firmar un decreto de declaración de emergencia sanitaria por los problemas con la recogida de basura y limpieza viaria tras seis días con incidencias en ambos servicios. Con muchas calles de la ciudad plagadas de basura sin recoger y desperdicios apilados en los contenedores y fuera de ellos, la regidora ha declarado hoy que "la ciudad no va a ser rehén" de esta situación y anuncia que ha firmado un decreto que faculta al Gobierno local para una contratación extraordinaria ante "el incumplimiento flagrante" de los incumplimientos de los contratos para la recogida de basura y limpieza viaria. Esta declaración también otorga al Ejecutivo municipal a imponer sanciones a las empresas concesionarias de ambas prestaciones.

Inés Rey ha señalado que durante estos seis días desde que comenzaron los problemas con la recogida de basura y limpieza viaria no han llegado a la planta de tratamiento de residuos ni la mitad de la cantidad de toneladas que a diario se recogen en la ciudad. La regidora ha insistido en que el Ayuntamiento no tiene constancia oficial de ningún conflicto laboral ni de convocatoria de huelga en las concesionarias de la recogida de basura y limpieza viaria y ha avanzado que, ante el reiterado incumplimiento del contrato durante los últimos seis días, el Concello ha acordado contratar a Tragsa para que asuma las tareas que no se han realizado.

La alcaldesa no ha cuantificado por ahora el montante de las sanciones a las empresas concesionarias por el incumplimiento de los contratos para la recogida de basura y la limpieza de las calles y plazas de la ciudad, aunque sí ha aclarado que las empresas responsables se harán cargo del coste que suponga para las arcas municipales na necesidad de contratar un nuevo servicio para retirar la basura acumulada en las calles.

Por parte del ayuntamiento se ha habilitado un servicio especial de protección para los camiones de recogida la basura y otro de vigilancia. Este dispositivo ha permitido la identificación de personas que podrían estar relacionadas con los incidentes registrados durante la última semana, con dos camiones de la recogida quemados, numerosos contenedores incendiados y el sabotaje denunciado por el Concello a más de una veintena de vehículos del servicio de recogida de residuos durante la madrugada del pasado martes 22 de febrero.