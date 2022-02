El Martes de Carnaval está marcado en el calendario de todos los coruñeses como un día muy especial. Este año, a las comparsas y los disfraces se une la Orquesta Gaos, que da un concierto en el teatro Colón junto a la arpista gallega Alba Barreiro, que interpretará Pórtico da Illa de Monteagudo, obra del compositor vigués Juan Durán. “Un llamamiento a la conservación de la naturaleza”, desvela el director de la agrupación musical, Fernando Briones. La Gaos interpretará por primera vez la sinfonía No. 4 de Tchaikovsky en la que el compositor ruso trata el desamparo esencial del hombre ante el destino. “Una súper obra de un súper compositor. Es un reto”, reconoce el director.

La orquesta emprende así su viaje por un 2022 lleno de proyectos e ilusiones. “Estamos intentando hacer cosas nuevas. Además, han venido nuevos músicos que renuevan la agrupación”, comenta Briones, feliz de poder retomar la actividad tras la pandemia. Aunque la Gaos no fue a la que más fuerte golpeó el bicho. “Tuvimos la gran suerte de nunca cesar la actividad, excepto en el confinamiento. En cuando salimos de casa, pudimos hacer una ópera en Fuerteventura, por ejemplo. Otros no han tenido esa suerte”, reflexiona.

En Navidad, la agrupación pudo volver a ver “el teatro lleno” con un concierto de música de cine. Ahora vuelve al Colón “con un programa no tan popular pero sí muy interesante”. Además, Briones avisa de que “no hay muchas oportunidades de ver un concierto de arpa”. “Solo por eso merece la pena. Es una obra fantástica”, añade. Las entradas, con precios que van desde los seis euros, están a la venta a través de la página web de Ataquilla.

La agenda de la orquesta Gaos ya está llena de citas, algunas fuera de casa. “En mayo vamos a Lanzarote a hacer la ópera Rigoletto”, avanza. Antes, en abril, en el Ágora, los músicos se subirán al escenario “con el barítono Borja Quiza y su maestro de canto”. “Va a ser muy chulo. Casi todo el programa de Verdi. Hay muy pocas oportunidades para ver a los dos juntos”, indica el director de la orquesta, que ya prepara un “proyecto muy ilusionante” para celebrar las fiestas de María Pita en agosto.

Pero siempre hay sitio para más. Sobre todo después de una pandemia que puso al mundo del revés. “Seguimos planeando cosas para la temporada que viene”, confiesa Briones, que asegura que para seguir adelante se necesitan “más apoyos”. “A ver si tenemos alguna ayudas de las administraciones. Llevamos mucho tiempo navegando contracorriente. Tenemos un grupo de gente súper implicada, con muchas ganas, pero solo de ganas no se vive”, analiza el director. Pese a todo, la Gaos ha logrado “sobrevivir” y disfruta ahora de una etapa única y especial. “Estamos en un momento muy bueno. No sé si se puede hablar de madurez o no, pero es un momento muy ilusionante, con energías renovadas y gente magnífica”, resume.