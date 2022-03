El proyecto municipal para cambiar el planeamiento urbanístico del litoral de la ría de O Burgo, entre la playa de Oza y el límite con Culleredo, plantea crear un área de rehabilitación integral en As Xubias de Abaixo y, al menos parcialmente, en As Xubias de Arriba. El plan, que irá esta semana a la Junta de Gobierno Local, está en fase de borrador, y el Gobierno local prevé realizar un diálogo con Marea antes de llevarlo a pleno, pero el texto actual calcula que serían necesarios algo más de 2,65 millones para rehabilitar o adecuar 48 viviendas de As Xubias de Abaixo, y cerca de 720.000 euros para reurbanizar tanto ese núcleo como As Xubias de Arriba. En total, unos 3,38 millones.

Según señala la documentación de modificación del planeamiento urbanístico, realizada por Terravanza y Freire y Vázquez Arquitectos, en As Xubias de Abaixo existen actualmente 54 construcciones, que se encuentran a lo largo de la vía que da nombre al barrio, entre los números 8 y 58. Se trata de viviendas marineras que componían un núcleo tradicional de pescadores de la ría, y están catalogadas como elementos a proteger ya en el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de 2013. Algunas se remontan a inicios del siglo XIX o incluso a antes. Algunas de las viviendas marineras de As Xubias de Abaixo se remontan al siglo XIX, o incluso antes. Pero, pese a su valor histórico y cultural, solo “se han rehabilitado dos de ellas”. El resto presentan “pequeños desperfectos” debidos al paso del tiempo y a que los dueños han sustituido materiales tradicionales por otros más prácticos. Por ejemplo, se han cambiado carpinterías de madera por otras de PVC o aluminio, y algunos tableros para colocar las tejas de las cubiertas se han sustituido por chapas de fibrocemento. En conjunto, el estudio calcula que en torno al 50% de las viviendas necesitan una “fuerte inversión” para evitar que se pierdan los valores patrimoniales, y, al mismo tiempo, adecuar la habitabilidad a los estándares actuales. Así, se prevén intervenciones, más grandes o más pequeñas, en 48 de los inmuebles del núcleo, casi el 89%. Seis de las viviendas precisan una inversión de 175.000 euros cada una, lo que suma una cantidad total de 1,05 millones de euros. Otras quince precisan una rehabilitación parcial, que se calcula en 60.000 euros de media: en total, 900.000 euros. El plan de Oza propone dedicar el pazo de Guyatt a uso público y el de los Blanco a la investigación Otras 27 casas precisan adecuaciones menores. Una veintena se calcula como adecuaciones “parciales”, con una media de 30.000 euros cada una (con lo que el total de esta partida serían 600.000 euros). Las siete restantes precisarían una inversión aún más baja, de 15.000 euros cada una, que se denomina “adecuación estética”. En conjunto, sería necesario gastar 105.000 euros adicionales en ellas. El área de rehabilitación integral incorpora también un total de 23 construcciones de As Xubias de Arriba. Todas ellas precisarían intervenciones por su grado de deterioro, si bien para estas no se prevé un desglose de la inversión; presumiblemente, debido a que las viviendas no son elementos catalogados en el PGOM. Siguiendo los parámetros establecidos para el núcleo marinero, se considera precisa una rehabilitación integral para seis viviendas (lo que supondría otros 1,05 millones) y una parcial para otras diez (600.000 euros). Seis necesitarían de adecuación parcial (180.000 euros) y una, estética (15.000 euros). En total, algo más de 1,84 millones de euros. Camino hasta el Materno El documento señala que, históricamente, en As Xubias se fue desarrollando un camino para vertebrar los núcleos que actúa como “elemento unificador”, y también otras sendas que conectaban con la carretera de Eirís, Oza y O Burgo. ¿Cómo se transformará la costa coruñesa de Oza a A Pasaxe? Los autores creen que es necesario prolongar la senda interior hasta la zona del hospital Materno para conseguir una “imagen integrada de todo el ámbito” creando algunas plazas de aparcamiento y añadiendo mobiliario urbano. El coste de urbanización de cerca de 720.000 euros se repartiría entre 456.250 en As Xubias de Abaixo y 263.185 euros en As Xubias de Arriba. El documento para remodelar el planeamiento incluye otras iniciativas para potenciar el núcleo, entre ellas convertir al pazo de los Guyatt, actualmente una residencia privada y situado en As Xubias de Abaixo, 11, “equipamiento local”, vinculado a servicios administrativos o a fines sociales. El edificio está protegido y la construcción se remonta al siglo XVIII. Evitar el declive de la población y los edificios La documentación incluida en la propuesta municipal incluye un análisis del proceso de “degradación” del área comprendida en el área de rehabilitación de integral de As Xubias. Señala que ha tenido un declive de población muy importante desde mediados del siglo XX. Por aquel entonces la población se encontraba “en torno a las 400 almas”, mientras que en la actualidad la cifra “apenas supera los 250 habitantes”, de los que 116 son mujeres y 134 hombres. El índice de despoblamiento, indica el documento, es cercano al 2% anual. En el siglo XXI ha habido un “estancamiento poblacional”, que ha sido compensando en parte “con la creación de alguna promoción de vivienda colectiva” con una calidad “media-baja”. Con la creación de área de rehabilitación integral en As Xubias de Abaixo, de acuerdo con la documentación municipal, se prevé “crear el sustrato para permitir la permanencia de la población autóctona” y potenciar el “uso turístico” de la zona y nuevas actividades. También cree que hay que estudiar la implementación de nuevas tecnologías y conexiones de internet de alta velocidad, además del empleo del transporte público. El proyecto aconseja estudiar la cobertura de Internet de alta velocidad y del transporte urbano para fijar población. En cuanto a las propias viviendas, hay una “degradación continua” desde mediados de la década de 1960, con “escasa actualización de los estándares de habitabilidad” y actuaciones de nueva vivienda que crean “una pérdida progresiva de los valores culturales e históricos del lugar”, con tipos arquitectónicos “ajenos e inconexos con la realidad existente”. Así, el plan insiste en “poner en valor” el patrimonio cultural y natural y conservar la tipología de vivienda marinera como “elemento de valor” histórico. “Es uno de los pocos ejemplos existentes de este tipo de asentamientos”, señala la documentación, que considera positivo que se completen los solares vacíos con edificación que “esté en consonancia con el resto del núcleo, para dar una imagen de unidad”.