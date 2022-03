Antonio Rovira (Barcelona, 1952) es catedrático de Derecho Constitucional. En el último tramo del franquismo fue detenido junto con Tierno Galván por sus actividades políticas, y fue Defensor del Pueblo en funciones entre 1999 y 2000. Actualmente dirige la cátedra Unesco de Cultura de Paz y Derechos Humanos. Acaba de publicar La democracia del siglo XXI, donde reflexiona sobre el futuro del modelo democrático y los derechos humanos. Este jueves a las 18.30 horas dará una charla dentro del ciclo La falsa verdad, organizado por la fundación Paideia, en la sede de esta (María Pita, 17).

En su conferencia hablará de la postverdad y los bulos. Siempre hubo mentiras, ¿qué ha cambiado?

La democratización y generalización de los bulos. La divulgación es tan generalizada, tan directa, que los efectos son muchísimo más grandes. Y hay nuevas técnicas para penetrar en las intimidades de las personas. Han cambiado los sistemas, no los efectos. Las nuevas dimensiones hacen difícil hacer frente a ellas para garantizar nuestros derechos.

¿Hay responsabilidad de los ciudadanos por no tamizar la información que les llega?

No es culpabilizar, pero estamos en una revolución. La información que llega al ciudadano es mucha, y a luz es necesaria, pero mucha deslumbra. Cuando hay muchísima información, y no es posible seleccionarla, aumenta la confusión. Todavía no tenemos los mecanismos para hacer frente a esta avalancha de información que oscurece el mundo real. Se irán intentando crear. Y ahí los ciudadanos tienen que tener una autorrestricción y autoselección.

¿En qué medida el juego democrático se ve amenazado por esto?

La democracia no es un derecho: es una garantía, un elemento necesario para garantizar nuestros derechos fundamentales. Es un sistema que se ha ideado para un determinado momento histórico, para el modelo que llamamos Estado de Derecho. El mundo está cambiando tan rápidamente que el modelo se está quedando anticuado. El arma que el Estado pone a nuestra disposición para defenderlos frente a agresiones exteriores es insuficiente, es antigua, está oxidada. Es imprescindible mantenerlo, pero no es suficiente, y no tenemos algo que lo complemente. Tenemos un déficit de garantías, sin instrumentos que nos permitan asegurar los derechos fundamentales.

¿Dónde habría que buscarlos?

Las garantías democráticas han evolucionado de dos maneras: creando nuevas o ampliando las existentes. Tenemos que reforzar el Estado de Derecho, y al tiempo crear estructuras políticas con poder efectivo con carácter ojalá global, y al menos multiestatal. Hoy no se pueden garantizar los derechos ante las nuevas fuentes de producción de información si no hay estructuras políticas más globales. Al final saldrá una estructura global, que lucharemos para que sea democrática, que pueda ordenar las grandes conquistas de los ámbitos tecnológicos y de la información.

¿Y mientras?

Mientras tanto vamos a convivir con estructuras mixtas. Tenemos los Estados, que hay que fortalecer, y estructuras que son más que organismos internacionales pero no llegan a ser un Estado. El gran invento es la Unión Europea. En cuanto al derecho a la intimidad, es la UE la que ha podido, si bien tibiamente, poner algún freno a las grandes plataformas como Google. Ningún Estado miembro por sí solo podía conseguirlo.

¿Cómo se conjuga el derecho a la información veraz y a la expresión?

Lo que hoy en día entendemos por verdad, constitucionalmente, es una intención, profesionalidad. Se exige verdad a las noticias que dan los periodistas. A usted se le exige comprobación, verificación, de lo que dice, y eso sería la verdad. En mi caso, mientras no afecte al derecho de un tercero, puedo mentir.

Pongamos que un individuo crea un tuit que la gente difunde por WhatsApp y percibe como noticia. Un bulo sobre un político, una reflexión de parte sobre la crisis de Ucrania... Que cambia la percepción de la gente como si fuera una noticia.

Hay que dividir opinión y noticia, aunque hoy la mayor parte de las noticias que nos llegan no son tales, sino opinión. Y lo único que podemos hacer sobre las opiniones es que no afecte a derechos de terceros; si no, no se pueden limitar. La libertad de expresión es esencial para ser libres. Hay opiniones por sistemas por gran alcance que perjudican a terceros o valores constitucionalmente protegidos, como las que defiendan el Holocausto o hagan apología del terrorismo, y se necesitan instrumentos para ellas. Pero es muy peligroso intentar prohibir lo que no nos gusta, o lo que creamos que nos puede perjudicar en un futuro. Eso lo hacen los estados autoritarios.

¿No hay una aspiración en nuestras sociedades a censurar opiniones contrarias a sus ideas? Por ejemplo, las cancelaciones en redes.

Claro está. Siempre es difícil ponderar en el conflicto entre la libertad de expresión y otros valores sociales. Se tiene que aplicar un límite; el problema es cómo. Hay que ponderar los efectos, y depende del momento y del que lo haga. El poder siempre intentó controlar la información y limitar la expresión para fortalecerse. Y el Estado de Derecho ha garantizado que no ocurra en democracia.

¿La democracia decae?

Estamos en una crisis de las estructuras democráticas: no por fracaso, sino por insuficiencia ante la globalización. Es muy poco eficiente para garantizar derechos. Actualmente tenemos grandes imperios, que pueden autoabastecerse y tienen regímenes autoritarios impuestos por la fuerza. Y ahora son más efectivos, con elementos de control social enorme, y actúan de forma más eficiente, que no más justa, económicamente y en cuanto a desarrollo. Pero el Estado de Derecho siempre ha evolucionado, del estado liberal al social, y ahora a otro modelo, como la Unión Europea: un conjunto de estados mucho más unidos. Estas son las estructuras que la democracia necesita para poder ser efectiva ante un mundo global. Y es lo que va a ocurrir.

¿Está en auge el autoritarismo?

Siempre que hay una revolución se produce la recuperación de discursos antiguos: el miedo hace que uno vuelva la madriguera y busque al jefe. Pero al final, los ciudadanos quieren vivir en los países democráticos. En Ucrania, en cuanto a tanques, un estado totalitario como es la URSS es mucho más eficiente, y la democracia necesita tiempo para organizarse y defender sus principios. Pero ha probado la libertad y quiere vivir libre. Hoy en día no se pueden poner muros de la vergüenza. A la larga, la Unión Soviética tendrá una situación muy difícil.

¿Dice a propósito “URSS”?

Sus intenciones parece que son esas, pero hablemos de Rusia.

Tiene estudios de Filosofía. ¿Considera importante esta disciplina?

Como antes decía, el exceso de información impide la reflexión, que es necesaria para construir su personalidad y alma. Y la Filosofía enseña a reflexionar. Me ha complementado y hecho entender el mundo del Derecho. A los niños hay que enseñarles a pensar, reflexionar y seleccionar las noticias.