La actual secretaria general del PSOE coruñés, Eva Martínez Acón, presentó ayer su candidatura para revalidar el cargo en las elecciones de este domingo. Contra ella se presentará la alcaldesa, Inés Rey, que aspira también a liderar el partido en la ciudad. Acón, que fue destituida en noviembre de 2020 de sus funciones como concejala de Empleo por la alcaldesa, apuesta por unir al PSOE y fortalecer a la militancia y también por que su candidatura reúna al “100% de las sensibilidades de la militancia del PSOE”. Hace cuatro años, según explicó ayer, había conseguido que se adhiriesen a su propuesta el 80% y ahora, le gustaría que fuesen todos los militantes los que se sintiesen reflejados en su candidatura.

Sobre si ha recibido el apoyo de sus antiguos compañeros en el Gobierno local, Acón aseguró que ha hablado con “muchísimos militantes”, entre ellos, los concejales, aunque evitó decir si alguno de ellos la apoyaba para que siguiese como secretaria general otros cuatro años más. Martínez Acón apuesta también por el “trabajo en equipo” con el Gobierno local para “consolidar” el proyecto socialista y para tener un “partido fuerte” y con la militancia movilizada. Aseguró también que la agrupación local tiene que gobernarse “a sí misma” y que no debe ser “manejada” por ninguna institución, “ni el Ayuntamiento ni la Diputación”.

El diputado en el Parlamento gallego Pablo Arangüena, que presta su apoyo a Acón, criticó ayer la integración en el Gobierno local de la exedil de Ciudadanos, Mónica Martínez, al asegurar que defiende que “el socialismo no se convierta en refugio de personas que vienen de la derecha” y argumentó que Martínez Acón había sido tratada injustamente, toda vez que la alcaldesa la dejó sin competencias y la acusó de “dejación de funciones” en las tareas que le había encomendado. Rey la despojó de la Concejalía de Empleo después de que la secretaria general de la agrupación le reclamase las aportaciones al partido establecidas por Ferraz y que sirven para financiar las actividades y los gastos de la agrupación. La exsubdelegada del Gobierno Pilar López-Rioboo destacó ayer que Martínez Acón es “una militante comprometida, generosa, de fuertes convicciones socialistas y con una elegancia difícil de encontrar en la política actualmente, pero muy necesaria”. En referencia, entre otras cuestiones, a que Martínez Acón ha seguido yendo a los plenos y votando con el Gobierno local a pesar de no tener funciones y también a no haber querido entrar en polémica con el tema de las cuotas. Preguntada por este diario sobre este asunto, Acón evitó dar explicaciones, ya que considera que es un tema “interno” de la agrupación y que así debe tratarse. Manifestó, además, que la relación con el grupo municipal es cordial y que la ejecutiva siempre ha estado a disposición de la corporación. Descartó, de este modo, que vaya a existir “bicefalia” si ella vuelve a ganar las elecciones de la agrupación.

Acón presentará a lo largo de esta semana su programa y reivindicará el esfuerzo que supuso mantener viva la casa del pueblo durante la pandemia a través de internet.