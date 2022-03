Después de que PSOE y Marea Atlántica llegasen a un acuerdo para aprobar el presupuesto municipal en marzo, ambas formaciones han citado a PP, BNG y a la concejala no adscrita y militante de Podemos, Isabel Faraldo, para presentarles el proyecto y para escuchar sus propuestas a este documento, con el objetivo de incluir las que consideren que mejoran el plan. El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, ya anunció que su formación no iba a asistir a esta cita, por considerar que no es productiva. El PP, sin embargo, sí que irá, aunque ha solicitado información al Gobierno local, para hacer aportaciones y conocer qué hay detrás del acuerdo político. Faraldo también irá a la reunión.

La portavoz del PP, Rosa Gallego, solicitó al Gobierno local que le facilite información sobre la previsión de ingresos. “Nos sorprende que hablen de un presupuesto que aumenta en un 19% sobre el prorrogado de 2020 sin explicar de dónde sale este incremento de ingresos y teniendo en cuenta que el presupuesto de 2020 escondía una subida del Impuesto de Bienes Inmuebles del 3% que el Gobierno municipal ocultó”, explicó ayer Gallego. Y es que el Concello cifra el presupuesto para 2022 en 309 millones de euros, que es casi cien millones más alto que el de 2010. Preguntada por este diario sobre por qué aumenta tanto el presupuesto, la alcaldesa, Inés Rey, aseguró que, entre otros factores, el incremento de los ingresos se debe a la recepción de fondos europeos, aunque no es la única razón. La regidora municipal defendió ayer que estos presupuestos serán “expansivos” y que tendrán como objetivo “la recuperación de la ciudad” tras lo más duro de la pandemia. El PP también solicitó informes sobre la ejecución del presupuesto del año pasado —prorrogado del anterior— ya que la formación quiere saber “si hay remanente de tesorería o si hay sentencias pendientes de pago”. También pidieron los anexos de inversiones y de transferencias, para saber cuáles son las que están recogidas, así como las principales partidas de gasto. PSOE y Marea Atlántica acordaron que el presupuesto municipal destinaría 57 millones de euros a inversiones y que contendría iniciativas como el programa Mover os Baixos, valorada en tres millones de euros, para comprar y dinamizar locales que estén vacíos con el objetivo de que puedan acoger actividades de interés social. “Necesitamos esa documentación para que la reunión no sea un paripé. Tenemos voluntad de diálogo, pero es muy difícil si ya hay un documento cerrado con Marea. Por nosotros no va a quedar un posible acuerdo, por lo que esperamos buena voluntad del Gobierno municipal para entregarnos esta documentación a lo largo del día de hoy. De todas formas, nos tememos que no es más que una reunión sin intención de llegar a acuerdo y convocarán corriendo la Junta de Gobierno y la Comisión de Hacienda para aprobar el presupuesto ellos dos solos”, dijo Rosa Gallego, en relación a PSOE y Marea Atlántica. PSOE y Marea pactan en A Coruña un presupuesto de 309 millones, 57 para inversión El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, acusó a PSOE y Marea de “oscurantismo” y de mantener posiciones “sectarias”, y también de incumplir el acuerdo de investidura firmado con la formación nacionalista, de iniciar las negociaciones del presupuesto en septiembre. “Después de seis meses de negociación entre el PSOE y la Marea, hecha con oscurantismo y desde posiciones sectarias y excluyentes, el PSOE y la Marea pretenden ahora dar una falsa apariencia de diálogo convocando los restantes grupos, en la primera semana de marzo, para escuchar sus propuestas con el objeto, según el concejal de Hacienda y portavoz del Gobierno Local, José Manuel Lage, de que los presupuestos se sometan a la aprobación inicial del Pleno en la primera quincena de marzo”, denuncia el BNG, que condiciona el sentido de su voto en la sesión plenaria al contenido de los presupuestos. Para Faraldo, es “una buena noticia” que el Gobierno municipal fuese capaz de pactar “con una fuerza de izquierdas los presupuestos”, aunque considera que es una noticia que llega “tarde”. “Lo que no es tan bueno es que el resto de la representación municipal no sea consultada ni informada salvo una semana antes del pleno”, lamentó Faraldo. Tanto PP como BNG tacharon ayer de “paripé” la convocatoria de reunión con PSOE y Marea. La portavoz del PP considera que podrían haber iniciado las negociaciones con todos los grupos para alcanzar un acuerdo unánime, como el de los bonos Presco. El BNG aseguró que, a pesar de estar en Carnaval, no participará en la choqueirada de la reunión y alertó de que, lo más probable es que el Concello no tenga presupuestos hasta abril.