El grupo Varry Brava, plato fuerte del Entroido coruñés, presumió ayer de escenario a través de sus redes sociales. Durante todo el día, en su Instagram, subieron vídeos de la plaza de María Pita, donde tocaron, y de la fachada del Ayuntamiento, unas vistas de lujo. No faltó la prueba de la buena gastronomía gallega y, por supuesto, de Estrella Galicia. Algún botellín se puede ver entre sus publicaciones. Varry Brava hizo bailar a todos los coruñeses que se acercaron hasta la plaza de María Pita, pero no solo de noche, también durante la prueba de sonido los músicos llamaron la atención de los que se encontraban en las terrazas de los bares. Coincidieron, en tiempo y espacio, con una rueda de prensa en el Ayuntamiento, a tan solo unos metros, que les obligó a bajar los decibelios durante unos minutos para que su sonido no interrumpiese la actividad municipal.