Como Gene Kelly en Cantando bajo la lluvia, muchos coruñeses se pusieron ayer su mejor sonrisa para salir a la calle y presumir de disfraz. Paraguas en mano, por supuesto, pero con las ganas de despedir por todo lo alto un Entroido que quedará marcado en la memoria de muchos. El del año pasado no se pudo celebrar, por el coronavirus, pero el de este 2022 llenó las calles de Tanxugueiras, de superhéroes, de animales, de personajes de The Office, de cintas de casette con bolígrafos BIC o del mismísimo C. Tangana, que a tantos ha conquistado con su concierto.

El Martes de Carnaval empezó pasado por agua, aunque dejó paso a una tarde más fresca que la del día anterior, pero en la que se pudo cerrar el paraguas. Amigos y familias enteras iban de paseo, con accesorios de todo tipo, tamaño y color, para llegar al epicentro de la fiesta: la calle de la Torre, donde esperaban los choqueiros. Allí hubo una buena dosis de ingenio, humor y creatividad. La pandemia quedó al margen y se festejó el Entroido que todos estaban esperando. Con confeti, sprays de colores, petardos, globos y mucha música, llegó el momento de sorprender y disfrutar: un puesto de hamburguesas, un radar, filloas como sombrero, medusas y una bicicleta con jamón y vino. En el concurso de disfraces triunfó un dragón, en l categoría individual, y las dependientas de Zara, en la de grupo, que se han hecho virales en redes. También recibieron premios una sirena herculina, el afilador, un grupo que imitaba a un circo, los coches de choque y el capitán Garfio con su pandilla. Por la mañana fue momento de ofrendas florales para recordar a los míticos choqueiros Fernando Amaro Cantero, Canzobre, César San José y Juan Manuel Iglesias Mato Palau. También se colocó una placa conmemorativa en la calle San José en honor de Luis Ramón Pegerto.