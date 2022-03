PP y BNG no aparecieron ayer a la reunión que convocaron PSOE y Marea Atlántica para analizar los presupuestos de 2022, que estas dos formaciones ya han pactado. Los nacionalistas ya habían informado de su ausencia por no habérseles tenido en cuenta hasta ahora, pero los populares pretendían acudir a la cita. No lo hicieron porque según la portavoz, Rosa Gallego, el Gobierno local no les envió “ni un solo papel de la documentación solicitada previamente”. PSOE y Marea les afean la conducta y lamentan que “declinen sin ninguna justificación hacer aportaciones a los presupuestos”. Quien sí acudió fue la concejala no adscrita y militante de Podemos, Isabel Faraldo, que considera “una buena noticia” que PSOE y Marea lleguen a acuerdos.

El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, acusa a PSOE y Marea de haber excluido de la negociación “al resto de grupos con una actitud sectaria”. Califica la reunión de ayer de “paripé”. La falta de documentación hizo que el PP cambiase su postura. “No podemos ir a ciegas a hablar de un presupuesto del que desconocemos todo, entre otras cosas cómo incrementan los ingresos en un 19%”, añade Gallego. El Gobierno local lamenta que estos dos grupos hayan “rechazado aportar ideas, planes o proyectos que puedan tener una repercusión positiva en la ciudad, poniendo por delante intereses que nada tienen que ver con la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía”. Marea opina que, con su actitud, PP y BNG han rechazado “un espacio de diálogo para hacer propuestas” a las cuentas. “Viniendo del PP era una actitud previsible, pero resulta especialmente difícil de entender por parte del BNG”, comenta.