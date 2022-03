El convenio que regula la financiación y las obras de la conexión ferroviaria al puerto exterior establece la ejecución del ramal norte, el que une Langosteira con A Coruña y Santiago a través del polígono de Vío, porque realizar la conexión sur, la que conecta directamente el puerto con Santiago a través de Uxes, con el diseño original “puede suponer problemas de explotación con una limitación de la capacidad disponible para la salida sur de acceso al puerto”. Así consta en el convenio para la “financiación y realización de actividades materiales” del acceso ferroviario a la dársena exterior, al que ha tenido acceso este diario.

Por este motivo, la Subdirección General de Planificación Ferroviaria del Ministerio de Transportes revisará ese diseño con estudios “complementarios”, “para el análisis de alternativas de la conexión sur”, recoge el convenio. “Entre las alternativas a estudiar —figura en el documento— se incluirá la de prolongar el acceso a través de la antigua línea de Santiago hasta la estación de Uxes, donde se produciría la conexión con el Eje Atlántico”.

Los estudios realizados por la Autoridad Portuaria concluyen que habrá una “rentabilidad positiva” una vez realizada la inversión del acceso ferroviario solo por la vía norte, que Adif licitó el pasado sábado. “Es coherente con el encaminamiento actual de los tráficos existentes en el puerto interior que lo hacen a través de la línea de Lugo”, recoge el convenio firmado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Puertos del Estado; la Autoridad Portuaria de A Coruña y Adif-Alta Velocidad.

Las obras del ramal norte salieron a concurso el 26 de febrero, y las empresas tienen hasta el 4 de abril para presentar sus ofertas. El contrato tiene un presupuesto máximo de 139,7 millones de euros —115,45 millones sin impuestos— y 48 meses de plazo de ejecución. Las propuestas que hagan las empresas pueden incluir no solo mejoras económicas sino también en el tiempo en el que pueden entregar los trabajos. En este contrato no se incluye el enlace con la estación de Uxes, ya que se necesitan más estudios para su ejecución y está previsto para una fase futura. La conexión norte se financiará a cargo de los fondos europeos Next Generation. El ramal tendrá una longitud de 6,7 kilómetros, de los cuales 5,3 kilómetros irán bajo tierra.

El proyecto incluye la construcción de una vía única sin electrificar, sobre la que, en una primera fase, se montará la vía con ancho ibérico (1.668 milímetros) y, en una segunda fase, se adaptará al ancho internacional, que es de 1.435 milímetros —casi un metro y medio—.

Esta obra se completará con el trazado de las vías interiores de Langosteira, que tendrá que licitar la Autoridad Portuaria. Estas obras tienen un presupuesto estimado de catorce millones de euros sin incluir los impuestos y también contarán con financiación procedente de Europa. Por este motivo, la conexión ferroviaria tiene que estar terminada durante el mes de agosto de 2026.

En el convenio se establece también que las entidades implicadas en esta obra tendrán que formar en el plazo de un mes una comisión de seguimiento, que estará integrada por un representante de la Autoridad Portuaria de A Coruña, uno de Puertos del Estado, uno del Ministerio de Transportes y dos representantes de Adif-Alta Velocidad. Puertos del Estado ejercerá las funciones de secretaría y, en la primera sesión de esta comisión, se elegirá a un presidente.

El acceso ferroviario a la dársena exterior a punta Langosteira es una de las obras necesarias para que la infraestructura funcione a pleno rendimiento, para poder transportar por tierra las mercancías que se mueven en el puerto.