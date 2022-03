La alcaldesa, Inés Rey, defendió ayer que la propuesta de reforma del planeamiento de la ría de O Burgo promovida por el Gobierno local y que se aprobó en la Junta de Gobierno Local, “mejora” el actual ordenamiento, de 2008, “mantiene los valores tradicionales de todo el enclave” y permite “un mayor respeto por el patrimonio y el medio ambiente”.

La regidora destacó que el proyecto, como ya adelantó LA OPINIÓN, reduce la edificabilidad en el litoral de la ría coruñesa, una franja que suma más de 380.000 metros cuadrados y que va desde la playa de Oza hasta el límite de Culleredo. De las 633 viviendas que se permitían originalmente se baja, en la nueva propuesta, a 211. Además, señaló Rey, se crearán “nuevas zonas verdes” y una senda peatonal y ciclista que bordeará la costa a lo largo de todo el ámbito.

El documento presentado ayer, señaló, es una propuesta inicial, que permitirá iniciar el trámite ambiental y, más tarde, modificar el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), algo que se tendrá que hacer con la aquiescencia de la mayoría del pleno. Rey destacó el plan que es “susceptible de mejora” en el ínterin, a través de la negociación con los grupos de la oposición. Fuentes municipales especificaron a este diario que el proyecto se “dialogará” con Marea.

En cuanto al patrimonio, Rey indicó que el plan prevé un uso público para “edificios singulares”: en concreto, el Pazo de Guyatt, situado en As Xubias de Abaixo, y el pazo de A Pasaxe o de los Blanco, ubicado en las inmediaciones del Materno. Además, se protegen “diversos elementos relevantes”, entre los que destacó el antiguo apeadero de A Pasaxe, en las cercanías del puente.

Presupuestos

Rey opina que ha quedado “clara la voluntad negociadora” de PP y BNG, que se ausentaron de la reunión convocada por el Gobierno local para analizar los presupuestos pactados con Marea Atlántica. “Para poder llegar a acuerdos e incorporar propuestas, lo primero que hay que hacer es sentarse. Si uno no se sienta, es imposible. Entiendo que no tienen nada que aportar y vamos a seguir con el trámite administrativo”, reflexiona la regidora.

El PP, que defiende que no acudió a la cita porque no se le remitió la documentación solicitada, insta a Inés Rey a explicar “si el aumento del 19% en los ingresos previstos para 2022, 49 millones de euros más, conlleva una subida de impuestos municipales”. “Quizá este sea uno de los motivos por los que no nos han dado ni un solo papel de la documentación del presupuesto de 2022 que solicitamos para ir a la reunión con conocimiento de causa”, señala la portavoz,Rosa Gallego.

El BNG tampoco fue a la reunión, que tildó de “paripé”, por sentirse marginado de las negociaciones que el PSOE llevó a cabo con Marea. La única que acudió fue la edil no adscrita, Isabel Faraldo.