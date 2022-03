El conflicto entre Rusia y Ucrania llega también a la música. La Orquesta Sinfónica de Galicia llamó la atención este jueves con su gesto de homenaje a las víctimas de la guerra. La orquesta interpretó el himno nacional de Ucrania al inicio de su concierto en Cuenca como símbolo de honra y de búsqueda de la paz.

El gesto es todavía mas significativo dado que el director de la Orquesta Sinfónica es ruso. Dima Slobodeniouk nació en Moscú de padre ucraniano, de ahí el origen de su apellido. Hace treinta años abandonó Rusia por motivos profesionales. Vivió más de veinte años en Finlandia y en los últimos siete lo ha hecho en A Coruña, desde que se convirtió en director de la Sinfónica.

La Orquesta tiene la intención de seguir introduciendo sus actuaciones con el himno de ucraniana. A menos pretenden hacerlo en las funciones que celebran durante este fin de semana en el Auditorio Nacional, en Madrid.

¿En qué momento surgió la idea y la propuesta de interpretar el himno de Ucrania?.

Era para mostrar nuestro apoyo a las víctimas, que son realmente mucha gente. Todos nosotros somos víctimas. De alguna manera era para mostrar nuestro apoyo a la gente de Ucrania y al resto.

¿Tiene pensado repetir el himno en los próximos conciertos?

Parece que sí vamos a poder repetirlo. Es una cuestión de los organizadores, pero de momento parece que lo vamos a seguir haciendo. Por lo menos en los conciertos de este fin de semana en Madrid.

¿Cómo está siguiendo el conflicto entre Rusia y Ucrania desde su punto de vista particular?

Yo no puedo entender esto. Ucrania y Rusia siempre han sido unos países con unas culturas muy cercanas. Distintas, pero muy cercanas. Y no entiendo cómo ha podido estallar una guerra entre los dos. A mí me afecta personalmente. Mi padre nació en Ucrania, de ahí mi apellido, y yo en Moscú. Hace ya treinta años que no vivo en Rusia. Estuve en Finlandia casi 23 años y llevo siete en España. Tengo una mezcla de culturas diferentes. Para mí, matar a la gente, a civiles, por motivos políticos y sin ninguna razón me parece un acto criminal.

Del otro lado también hay víctimas en el lado ruso, afectadas por la mala opinión del país que esta generando el conflicto en el exterior. ¿Cómo se vive esa parte?

Yo realmente no sé como se va a desarrollar todo esto. Rusia tiene dentro una información bastante filtrada y construida para mantener la opinión de la gente. Están filtrando los mensajes privados. Yo estaba en contacto con un amigo de Moscú y los mensajes no vienen enteros.

¿Conversaciones privadas?

Son mensajes privados, a través de Instagram. Es un horror. Lo que nosotros podemos hacer como músicos es crear música y llevar algo bonito a la gente. A lo mejor pueden ver que ya tenemos suficientes problemas que solucionar en el mundo sin guerras. Este no es el momento para empezar una guerra mundial. Y parece que ya están en camino.

¿En el tema profesional, los conciertos de los próximos días se van a desarrollar con la misma dinámica que el resto de la gira de 30º Aniversario de la Orquesta Sinfónica de Galicia?

Este programa representa mucho lo que es el arte ahora mismo, para la gente sufriendo y para nosotros. El programa es una mezcla de culturas diferentes, España, Finlandia y Rusia. Todo puede coexistir y funciona realmente bien. Tiene una mezcla electrificada y muy potente. Tenemos obras de Fernando Buide, de Galicia. Tocamos una obra de Esa-Pekka Salonen en la primera parte. En la segunda tocamos un ballet de Stravinsky.