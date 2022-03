"Ucrania, aún no ha muerto tu gloria ni tu libertad [...]". Así comienza el himno de Ucrania. No estaba previsto, pero fue la primer pieza con la que la coruñesa Orquesta Sinfónica de Galicia, bajo la batuta del director ruso afincado Dima Slobodeniouk, inició ayer en Cuenca la primera actuación de su gira por el 30 aniversario. Este gesto simbólico, en medio de la guerra desatada por Rusia, fue interpretado por más de 100 músicos sobre el escenario. Pero no será el único.

Comenzaron interpretando el himno de Ucrania ♥️ pic.twitter.com/VkEBTEwMXX — Cultura Castilla-La Mancha (@culturaenclm) 4 de marzo de 2022 "Nuestro programa de esta semana, que incluye música de compositores españoles, finlandeses y rusos, debería servir para mostrar que personas de distintas nacionalidades y sensibilidades pueden y deben coexistir sin necesidad de humillarse", aseguró el director titular de la Orquesta Sinfónica de Galicia, Dima Slobodeniouk. La @OSGgalicia y su director titular Dima Slobodeniouk quieren dedicar sus cuatro conciertos de esta semana en Madrid y Cuenca a todas las víctimas del ataque ruso sobre #Ucrania. pic.twitter.com/QIVtpx75he — Sinfónica de Galicia (@OSGgalicia) 1 de marzo de 2022 Pero el homenaje a Ucrania del la Orquesta Sinfónica de Galicia en Cuenca no será el único. Los próximos tres conciertos, en Madrid (días, 4, 5 y 6 de marzo), también estarán dedicados a todas las víctimas que están sufriendo el ataque ruso.