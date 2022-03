¿Cuáles son las bases de su proyecto?

Es un proyecto que está centrado en la militancia. Considero que la militancia es el pilar, el músculo del socialismo y, por tanto, quiero darle protagonismo. Por un lado, haciendo actividades dentro de la agrupación y, por el otro, que nuestros compañeros y compañeras estén presentes en todo el tejido asociativo.

Hasta ahora, ¿ese ámbito se encontraba paralizado?

Cuando me presenté hace cuatro años tenía esa idea. Sí que es cierto que dos de los objetivos que tenía marcados, que eran dar estabilidad a la agrupación y ganar las elecciones, los conseguimos de una manera muy satisfactoria. Pero el tercer punto por el que yo me presentaba, que era fortalecer el partido y que los compañeros y compañeras estuvieran dentro del tejido asociativo, en distintas entidades y asociaciones, quedó truncado con la pandemia.

¿Tenía claro que presentaría su candidatura para revalidar el cargo?

Lo tuve que sopesar. Me he reincorporado a mi profesión y la dedicación al partido también requiere un tiempo. Me animaron muchos los compañeros y compañeras y tomé la decisión. Es cierto que este proyecto quedó paralizado y hay que concluirlo y con esa idea me he vuelto a presentar.

Habla de una candidatura de consenso.

Sí. En la presentación ya dije que a ver si sería posible conseguir una candidatura de consenso, tendí la mano a la otra candidatura. Hace cuatro años conseguimos una integración del 80% de la agrupación. A ver si esta vez somos capaces de conseguir el 100%. Lo hago porque el partido unido es una partido fuerte y es un partido que tiene que ganar las próximas elecciones, las más inmediatas, que serán las municipales. Debemos hacerlo por el partido.

Su rival es la alcaldesa, Inés Rey. ¿Cree que sería mejor que no ocupase ambos cargos?

Lo comentaba el otro día, separo la acción de gobierno de la acción política. La acción política tiene que estar en el partido y la de gobierno, evidentemente, la tienen los compañeros y compañeras que tienen la responsabilidad en el Gobierno municipal. Es importante separarlo porque el partido tiene que existir con independencia de si se gobierna o no. Es importante ese reparto de tareas. Además, como estamos en un gobierno en minoría, el objetivo máximo del grupo municipal y, sobre todo, de la alcaldesa es revalidar el próximo año la Alcaldía, creo que tiene que estar dedicada al cien por cien a esa labor. También que el partido tenga identidad propia al margen de si está o no en las instituciones y que no sean las instituciones las que marquen la línea política.

¿Se había perdido esa identidad?

Había una ejecutiva, hubo unas primarias, salió elegida Inés y la ejecutiva se puso a disposición de la candidata. Sí que es cierto que a veces la labores de gobierno requieren tomar decisiones, pero es importante que en ningún momento se pierda de vista la ideología y las propuestas del programa electoral. Es importante que haya un partido al margen de la institución porque el partido es el que tiene que estar en contacto con la sociedad, el que recoge las demandas y necesidades de la ciudadanía. Hay que separar la parte institucional de la parte política del partido.

¿Quién le acompañará en el equipo?

Estamos trabajando en ello. Va a ser una ejecutiva muy reconocible en cuanto a compañeros y compañeras de la agrupación, gente con conocimientos y formación para cada una de las secretarías. El objetivo es que sea una ejecutiva muy integradora, en la que todo el mundo se sienta representado.

¿Le puede perjudicar su destitución del Gobierno local?

Este tema no tenía que haber trascendido. Era un tema interno. Las decisiones que se tomaron en ese momento no fueron muy agradables, pero yo creo que he mantenido la lealtad al partido; ha estado por encima de las diferencias personales que he podido tener. He sido la secretaria general de todos y todas. Soy una persona que sabe discernir perfectamente lo que es la obligación como responsabilidad orgánica de lo que podría ser desde el punto de vista personal. Es un tema que se tiene que resolver a nivel interno, pero yo me presento para ser la secretaria general de todos y ser leal al partido y a la alcaldesa. Hay que priorizar los intereses del partido sobre cualquier otro.