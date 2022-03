Este martes comeza a Semana do Cinema Galego, con proxeccións gratuítas no teatro Colón e con oportunidade de que os asistentes poidan preguntar as súas dúbidas a quen foron os artífices das producións. Os convites están dispoñibles na web Ataquilla.com.

Empeza a Semana do Cinema Galego, e é xa a terceira edición.

A Semana do Cinema Galego xurdiu en colaboración co Concello e coa Deputación da Coruña para poñer en valor as producións galegas. É a única mostra que se fai en Galicia na que o 100% das producións que se proxectan son galegas e é unha mostra non competitiva. Este ano imos un pouco máis alá. Ademais de programar as longametraxes finalistas dos Mestre Mateo, que era o que faciamos antes, imos proxectar os documentais finalistas e unha película de inauguración e outra de clausura. A idea é ir medrando e ir convertendo a Semana do Cinema Galego nun punto de encontro, na grande mostra do cinema galego do territorio, porque se van proxectar as producións máis recoñecidas, as máis recentes, do último ano, e imos poñer tamén en comunicación aos profesionais do noso cinema, aos equipos artísticos e técnicos que conforman cada proxecto, co público.

Manteñen entón os coloquios, coma nas anteriores edicións?

A idea é proxectar a película cunha breve presentación e que haxa un coloquio do público co equipo. É moi interesante porque queremos achegar o cinema galego ao pulsar do público, da xente que ve o noso cinema.

Esta idea de proxectar as películas finalistas duns premios, faise noutros lugares? Tomaron o exemplo dalgún lugar?

Queremos que sexa unha celebración e temos a ollada sempre posta en Málaga, en Cannes... O que nós quixemos era non só aglutinar as finalistas senón facer unha mostra que teña películas a maiores, que para nós son importantes e salientables. A nosa idea é ir medrando nese sentido.

E céntranse tamén en que todos os públicos teñan algo axeitado para a súa idade, non si?

Si, hai de todo, a película inaugural vai ser Dhogs, que foi a película máis premiada na historia dos Mestre Mateo con trece galardóns e vainos acompañar o seu director, Andrés Goteira, pero tamén actores, actrices, produtores... Vai ser moi bonito porque é unha longametraxe que naceu dunha produtora pequeniña, con moito esforzo, con moita dedicación de moitas persoas e que chegou moi lonxe, presentouse en Sitges, tivo moito percorrido noutros festivais e arrasou nos Mestre Mateo. Despois imos ter as longametraxes finalistas deste ano, que son: Cuñados, que é unha comedia, Jacinto, coa que nos tiramos máis ao terror, Malencolía, que é tamén de terror e Tres, que é máis un thriller psicolóxico. Foi finalista nos premios Goya este ano a mellor son e mellor guión e levou o de son, que foi o primeiro premio da noite. Despois imos ter un film de animación para a clausura, pensando no público familiar, A galiña turuleca, que foi gañadora do Goya no 2021 a mellor película de animación. E hai documentais, temos catro, pero este ano había pezas boísimas e moi potentes. Ao final, quedaron finalistas A poeta analfabeta, A virxe roxa, O gran camiño, e Welcome to ma maison.

Escolleron A Coruña pola presenza da industria do cinema na cidade ou por outra razón para facer a mostra?

O berce do cinema en Galicia foi A Coruña coas proxeccións pioneiras de José Sellier, no Orzán, hai máis de cen anos. A Academia sempre tivo a súa sede na Coruña e iso xorde coa colaboración do Concello e da Deputación e fanse as proxeccións no Colón, que é un teatro emblemático.

E un cine tamén no seu momento...

Si, A Coruña, no audiovisual galego ten sempre un lugar destacado, pero eu creo que toda Galicia é cinematográfica e, pouquiño a pouco, con moito esforzo, estamos a construír unha industria cunha identidade propia, coa nosa lingua, coa nosa cultura e levándoa por todo o mundo. As producións galegas están presentes en festivais de todo o mundo. Estanse a facer cada vez máis internacionais e levan a nosa identidade, así que, iso é para sentirnos ben orgullosos.