“Con lo cara que está la vida” ha dejado de ser un mantra vacío que se repite en la cola del supermercado para sacar conversación entre vecinos. La vida está, efectivamente, más cara que nunca. Lo acredita el Instituto Nacional de Estadística, que reveló recientemente que la inflación registrada este mes alcanza máximos históricos, con un 7,4%, y lo nota el comercio local de la ciudad, que asiste con incertidumbre a una situación que ya ha hecho que se resientan las ventas. La coyuntura alcanza a todos los sectores. “Suben las zanahorias, el pan, la leche… pero también el calzado y algunas prendas de ropa”, observa José Luis Boado, presidente de la Federación Unión de Comercio Coruñesa.

Si el pequeño comercio quedó tocado, en cierto modo, tras la pandemia, lo que debía suponer la recuperación se ha transformado en temor al hundimiento. Al dato de la inflación se le une otro, si cabe, más alarmante: el IPC subyacente (el indicador general que no incluye alimentos no elaborados ni productos energéticos) se sitúa ya en el 3%, lo que permite prever que la subida de los precios no es algo coyuntural. Una cadena que pasa por múltiples eslabones y que culmina en el bolsillo del consumidor, que ha aumentado la prudencia a la hora de consumir. “Las ventas han caído mucho. Después de unas rebajas desastrosas en Navidad, esperábamos cierta remontada. Notamos que la gente sale menos a la calle, se mira más lo que se compra, la gente no está animada a consumir”, aprecia Boado.

Son varios los eslabones que conforman la cadena. El primero de ellos, los combustibles y el transporte. Basta una mirada a los indicadores de cualquier gasolinera: el litro de diesel no baja de 1,50 y esa circunstancia arrastra todo lo demás. “Sube el combustible, sube el transporte, sube la luz, sube la manufacturación de las materias primas, por lo tanto el IPC también. El producto resultante sube”, desgrana Boado.

No faltan ejemplos para ilustrar la realidad. Los contenedores que el año pasado costaba 3.000 euros transportar, hoy oscilan entre los 7.000 y los 14.000. El alza encarece el producto final. “Por poner un ejemplo: las cápsulas de café han pasado de tres euros a siete”, ilustra el presidente de la FUCC. Los comerciantes temen que la situación desencadene también en una subida en el precio de los alquileres de los establecimientos, lo que supondría la estocada final para muchos negocios del pequeño comercio. Boado pide implicación ciudadana para capear el temporal. “Cuando hay un IPC alto, el alquiler depende de la rentabilidad del negocio, la zona en la que esté ubicado y la movilidad de gente que tenga, pero es probable que los alquileres suban. El pequeño comercio necesita el apoyo de los vecinos cercanos, que consuman ahí”, advierte.

Los alimentos, primeros damnificados

Los comerciantes coruñeses rotulan estos días sus productos con precios que dejan testimonio de la situación económica que experimenta, en los últimos tiempos, el comercio esencial. El sector de la alimentación, acostumbrado a aprovisionarse diariamente, percibe el impacto de la inflación casi al día. Algunos comerciantes de la ciudad aprecian subidas de hasta el 40% en productos como las harinas o la bollería. “Tenemos un croissant que vendíamos a 1.19 y hoy lo tenemos a 1,69. Es el precio que viene marcado por la venta, ahí no podemos hacer nada”, explica Sandro Wáldez, propietario de La Huerta de Sandro.

En otras ocasiones, admite, y cuando el precio de venta no viene fijado por el proveedor, es el propio comerciante el que absorbe el impacto del alza del precio, en aras de mantener la salud de su negocio. “En lo que puedo, intento mantener los precios. Si subo todo lo que me suben, me voy a quedar sin gente. Gano menos, pero sigo con el negocio”, relata. Los aceites, el arroz y la fruta no escapan a la subida. La leche se ha estancado en 10 céntimos más por litro de lo que solía costar, pero nada indica que vaya a mantenerse. Los comerciantes empiezan a elaborar sus estrategias para surfear la subida, pero las soluciones que encuentran son temporales. “En el mercado de fruta busco comprar más cantidad, para que salga mejor el precio”, ejemplifica Wáldez.

En el ultramarinos Comestibles Maianca, el panorama y los augurios se repiten. Responsabilizan, como sus compañeros de gremio, al extremo de la cadena: el precio de la energía. “En la factura de la luz me calculaban un consumo de 1.500 euros más solamente en esta tienda, a mayores de lo que ya pagaba”, comenta su propietario, Juan Carnicero. El kilo de pan ha subido 15 céntimos, el bacalao se resiente también, en su caso, acuciado por la escasez. En Comestibles Maianca no notan que la clientela se haya inhibido, “comer hay que comer”, pero sí que ha notificado el malestar de los consumidores, hartos de pagar más cada día por la misma cesta de la compra.

“Ha habido quejas, sí. No hemos notado una bajada importante de la gente que tenemos, porque también entienden que es algo general, no solo nosotros en nuestra tienda”, reflexiona. La época ha amortiguado, con su temporada de cocidos de Carnaval, el impacto que la inflación ha tenido en determinados establecimientos, pero, llegada la normalidad de la rutina, el panorama no invita al optimismo. “Tuvimos Navidad, ahora los cocidos, en Semana Santa el bacalao. Hay temporadas fuertes, en las que la gente compra. En otras, guarda más el dinero para otras cosas. A ver cómo sigue”, previene.

“Nos dicen que vamos a tener problemas para servir la campaña, hay productos que no llegarán”



Textil y calzado, el precio que vendrá

Otros sectores tienen, por su funcionamiento, la capacidad de mirar al futuro y anticipar el alza de los precios que vendrá dentro de unos meses. Las tiendas especializadas en calzado, que comienzan ya a aprovisionarse de stock de cara al próximo invierno, pueden adelantar que, las próximas Navidades, tocará rascarse todavía más el bolsillo. “Ahora mismo no se está notando, porque solemos comprar con seis meses de antelación, y los precios no eran los que son ahora. Lo que estamos comprando para invierno ya viene con un 10% de subida del precio de venta al público”, explica Javier Monteagudo, de Calzados Javi. Los negocios que más dependan del material de exportación, especialmente en el caso de las zapatillas y del calzado deportivo, lo tendrán todavía más complicado para capear la subida. “Los precios del transporte de los contenedores están afectando a los materiales. La gente que no tenga previsión de compras igual ya nota esa subida ahora. Nos están informando de que las reposiciones vienen ya con nuevo precio”, comenta Monteagudo. La situación, aunque los precios de la luz vuelvan a la normalidad y los costes del transporte se estabilicen, ya es irreversible, debido a que los vendedores ya han adquirido el producto a precios más elevados. “Si en seis meses baja la luz, el precio de las cosas no lo hará”, advierte.

"Solemos comprar con seis meses de antelación, y lo que estamos comprando para invierno ya viene con un 10% de subida del precio"

Coincide Elena Galán, de zapatos Pasiños, que tiene una palabra para describir el panorama que afronta el sector desde el año pasado: incertidumbre. Los proveedores ya se han puesto en contacto con algunos establecimientos de venta para avisar de que, quizás, algunos artículos que escojan del catálogo no llegarán a sus tiendas. “Nos dicen que vamos a tener problemas para servir la campaña. Igual ahora coges unos modelos y después no llegan a poder fabricarlos, porque a lo mejor les falta el engomado, el cosido o el pegado. También está la crisis de transporte”, enumera Galán. Ella, por su parte, es previsora, y avisa del inevitable alza que vendrá a seis meses vista. “Tengo clientela medianamente mayor, que busca comodidad, zapato algo moderno y adaptado al pie. Agradecen la comodidad y tener una garantía”, ilustra. El sector habla de incertidumbre porque se enfrenta al dilema de ser precavidos y comprar por anticipado y más caro o arriesgarse a esperar y que no haya stock.

“No paran de llegar tarifas con subida de precios, la mayoría con un 10% más”



Hay tiendas que, por su modelo de negocio, notan la escalada de precios en todo su catálogo. Lo sabe Lola Ben, dueña de Sport Rolling, una tienda de artículos deportivos especializada en hockey, un sector que depende en gran medida de producto traído del extranjero. “Los sticks, los guantes, las rodilleras… se ve en todo el producto. No paran de llegar tarifas con subida de precios, la mayoría con un 10% más, y productos que hay que esperar a que lleguen porque no hay. Lo notamos desde diciembre, pero esta semana se ha estabilizado”, aprecia.

La caída de las ventas es el drama común, que los comerciantes achacan a múltiples factores: desde la consabida pérdida del poder adquisitivo de los clientes, hasta el cierre de fábricas debido a la crisis económica por la pandemia. Algunos comercios cifran el declive de las ventas en un 50% desde marzo del 2020. “Todo influye. También la moda del calzado deportivo, que viene todo de fuera. Hasta hace poco tampoco había eventos ni fiestas, y el calzado de vestir cayó en picado”, observa Josefa Pena, de la zapatería Llaris. Pero, teorías aparte, el transporte vuelve a ser el señalado como la raíz del problema. “Somos una cadena. Si falla una parte, fallamos todas”, resume.

Llenar el depósito en A Coruña ya es un 25% más caro que el año pasado y la gasolina alcanza su máximo histórico

Las subidas de los mercados del petróleo y del gas en pleno conflicto por el ataque de Rusia a Ucrania tensionan los precios de la electricidad y de los combustibles, dejando nuevos máximos en los precios de la gasolina que repercuten directamente en todos los conductores que estos días comprueban que cada vez cuesta más llenar el depósito. Si antes del confinamiento, llenar un depósito con 50 litros de gasolina costaba 64 euros, ahora asciende a 81; y, en el caso del diesel, el salto es de los 58 a los 75 euros. En el tercer trimestre del año pasado comenzó el ascenso del precio del petróleo, impulsado por el aumento de la demanda tras las restricciones de la pandemia, que había caído un 80% debido a las restricciones de movilidad. A día de hoy, según datos del Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio de Transición Ecológica, las estaciones de servicio que ofrecen la gasolina 95 más económica en la ciudad de A Coruña son Carbugal Coliseum, con un precio de 1,589 euros, y Miramar Oil, con 1,599 euros. Su precio fluctúa hasta los 18 céntimos entre las más caras y las más baratas. En el caso del gasóleo A, los precios más baratos se encuentran en Autonet Oil, en la calle Isaac Peral, con 1,549 euros, y, de nuevo, Carbugal Coliseum, con 1,559. En el caso del Gasóleo A, la diferencia es de 11 céntimos entre las gasolineras más caras y las más baratas. El mínimo del área metropolitana lo fija la estación de servicio Piadela Fase 3, en Betanzos, con 1.459 euros.