Los Bomberos realizaron durante 2021 un total de 296 rescates, intervenciones que realizan en domicilios para ayudar a personas caídas en el suelo, que no se pueden levantar o que no pueden salir de sus viviendas por problemas de movilidad reducida. Es casi una salida al día por este motivo. Más del triple que en 2020, cuando se registraron 95 intervenciones de este tipo. La cifra, en años anteriores, era muy inferior, pero la razón principal del aumento no es el envejecimiento de la población o la falta de medios, sino que los bomberos han asumido unas actuaciones de las que antes se encargaba el 061 o la Policía Local. La pandemia también ha cambiado esto.

El coronavirus provocó el colapso de las ambulancias y obligó a intensificar la vigilancia policial, por lo que se introdujeron cambios en los sistemas de trabajo de los servicios de emergencia y los bomberos empezaron a atender las llamadas de personas caídas en casa que necesitan ayuda. “Nos llama mucha gente a través del 112, de la Policía Local y de la Cruz Roja o 061. También recibimos llamadas de particulares. Tienen diferentes orígenes, pero todas comparten un fondo común: ayudar a enfermos o personas que se han caído en sus viviendas”, explica el bombero Eduardo Lodeiro. Desde que suena el teléfono, se aplica el protocolo. No saben lo que se van a encontrar ni cómo podrán acceder a los domicilios. “Desgraciadamente nos encontramos con una situación social difícil para los bomberos, pero su trabajo es encomiable”, reflexiona Lodeiro, que reconoce que en esas viviendas, los operarios “dejan todo su esfuerzo físico, pero también su corazoncito”. Los bomberos se ponen sus trajes técnicos y de intervención para acudir a la llamada de auxilio. “Tenemos que ir muy preparados. Ya no solo por si nos encontramos con alguien con COVID sino también por el bienestar de la persona que vamos a asistir, no podemos transmitirles nada. Además, tenemos un protocolo muy riguroso para mover a estas personas porque no somos sanitarios”, explica. En algunas ocasiones, además, precisan de la colaboración del 061. A lo largo de los años, han ido cogiendo experiencia, pero sigue siendo una salida complicada y ahora, cada vez, más habitual. En 2016 hubo 51 rescates de este tipo, en 2019 ascendieron a 69, pero ahora casi rondan los 300. Los casos más habituales ¿Qué se encuentran los bomberos en estas situaciones? Suelen ser personas mayores, que viven solas o con otra persona de avanzada edad, que no son capaces de moverse o salir de casa. Eduardo Lodeiro cuenta un ejemplo de la semana pasada: “Nos llamó una mujer que vive con su madre de 98 años. Tenía que llevarla a una cita urgente en el ambulatorio, pero el ascensor estaba estropeado. Tuvimos que acudir para ayudarla a salir de casa”. Hay otra situación “más corriente”, apunta el bombero, que suele ser “una persona que se cae en el cuarto de baño y no se puede incorporar”. En ese caso, puede que la llamada la haga un vecino o un conviviente. Y, ¿cómo acceden a las viviendas? Los bomberos intentan hacer el menor daño material posible. “Si hay policía, ellos nos dicen por donde entrar. Si vemos que vamos a causar un daño en la puerta, lo intentamos por la ventana. Pero no siempre es posible no provocar lesiones”, expone. Buscan “todas las opciones posibles”, pero normalmente actúan “con rapidez porque son emergencias”. Por eso, a veces, es inevitable romper un cristal o una puerta. Si los usuarios que necesitan ayuda están acompañados, estas personas, habitualmente, se encargan de hacer la llamada y abrir la puerta. Una cadena que permite a Bomberos completar su intervención con éxito. Satisfacción y preocupación Este nuevo sistema de trabajo que ya forma parte de la rutina de los bomberos también tiene su parte positiva. “Nos da la satisfacción de estar muy cerca del ciudadano”, confiesa Eduardo Lodeiro. Además, en estas intervenciones, se suelen encontrar con gente de avanzada edad. “Son personas muy importantes en la sociedad en la que vivimos. Los mayores y los niños son los más desprotegidos. Necesitan atenciones”, reflexiona. Salen de esos domicilios con la conciencia tranquila, felices de haber podido resolver, en la mayoría de casos, el problema, pero con el miedo del qué pasará. “Siempre queda ahí la preocupación de cómo va a estar la persona cuando nos vayamos. Si no necesita atención médica, la dejamos en un sofá o en una silla. Le das vueltas a la cabeza y te preguntas si lo has hecho bien”, detalla. Lodeiro confirma que seguirán poniendo su granito de arena ante estas situaciones, aunque espera que “los profesionales de 061 y Cruz Roja reciban más medios” para poder reforzar la ayuda. “La pandemia nos coloca frente a una realidad que ya existía, pero más agudizada”, señala la edil de Benestar Social

“La pandemia nos coloca frente a una realidad que ya existía, pero más agudizada”, comenta la concejala de Benestar Social, Yoya Neira, al analizar la situación que vive la población mayor en A Coruña. La edil asegura que esas personas de avanzada edad, que viven solas y que necesitan ayuda y cuidados, son una “prioridad” para el Concello, que en febrero de 2020 inició un censo para llevar un control y evitar el desamparo. Neira informa, además, que el voluntario les permitió “llegar a gente mayor que no era usuaria de servicios sociales”. “Si acuden aunque sea a los centros cívicos, hacemos un trabajo de red y sabemos qué problemas tienen, si están solos, si faltan... Pero si no, no sabemos nada”, explica. El Ayuntamiento ofrece a los usuarios un servicio de teleasistencia gratuita, con la ayuda de Cruz Roja, y también ha reforzado la oficina municipal de dependencia, mayores y discapacidad. En el mandato anterior, con Marea Atlántica en María Pita, también se creó el programa Redeiras, a raíz de una iniciativa del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña, para detectar situaciones de desamparo desde el comercio de barrio. La concejal de Benestar Social exige a la Xunta que “asuma sus competencias e invierta más recursos para que los mayores se encuentren atendidos”. Neira se pregunta cuándo fue la última vez que el Gobierno gallego abrió una residencia de mayores en la ciudad y critica, además, que “hay más demanda que oferta”. Pide también que se “agilice el plazo para hacer las valoraciones de dependencia” pues, en algunos casos, desde el momento en que la persona entra en el sistema hasta que se le hace una valoración pasan “entre 12 y 18 meses”. “Es terrible”, concluye.