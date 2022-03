El Concello reserva 1,1 millones para urbanizar San Andrés y 420.000 euros para la casa de la calle Sinagoga

El Gobierno local y Marea Atlántica llegaron a un acuerdo para aprobar los presupuestos municipales este ejercicio, después de que en 2021, el PSOE renunciase a elaborar unas nuevas cuentas. El documento se sometió ayer a Junta de Gobierno Local y se debatirá en el Pleno de mañana para su aprobación inicial. Tras este proceso, la oposición podrá presentar enmiendas antes de que se apruebe de forma definitiva.

El presupuesto municipal asciende a 310 millones de euros, frente a los 260 millones de las cuentas de 2020, las que están actualmente en vigor. La partida más cuantiosa del anexo de inversiones es la que corresponde a la urbanización del barrio de Xuxán, que roza los diez millones de euros, que pagarán los promotores de la obra pero ejecuta el Ayuntamiento. Con fondos procedentes del Estado se financiará otra de las grandes actuaciones previstas para este ejercicio, año preelectoral, ya que los comicios municipales se celebrarán el próximo año, que es la renovación del alumbrado público, y que cuenta con una partida de 7,7 millones de euros, cofinanciado con fondos estatales.

Con cargo a fondos europeos, se realizarán actuaciones de más de cuatro millones de euros para la implantación de Zonas de Bajas Emisiones; para este ejercicio, se reservan 2,7 millones de euros para la construcción del edificio de viviendas de precio protegido en el barrio de Xuxán. A pesar de que en el anexo de inversiones constan solo 1,5 millones para el programa Mover os Baixos, el acuerdo cuenta con una dotación económica de tres millones, que se incluyen en otras partes del documento, como en las cuentas de la empresa municipal Emvsa. Es un proyecto para dinamizar los locales vacíos que hay en los barrios.

Las peatonalizaciones son otro de los ejes centrales del presupuesto municipal, que cuenta con partidas que, sumadas, ascienden a cuatro millones de euros. Se acometerán obras para habilitar más carriles exclusivos para bicicleta, también hay previstas mejoras en el aparcamiento de la plaza de María Pita, con la instalación de un ascensor y partidas de 250.000 euros procedentes de los presupuestos participativos para dotar de más árboles y flores la ciudad.

En su informe, el interventor, explica que las operaciones de capital, que son las relativas a las inversiones y a las transferencias —sin contar con los activos y pasivos financieros, con 63,12 millones de euros— representan el 20,36% del total de los gastos previstos, “y que supone un aumento del 226,23% respecto al 2020”, cuyo importe ascendía a 27,9 millones de euros.

El interventor explica ese aumento “por la inversión en la finalización de la urbanización del barrio de Xuxán financiado con cuotas de urbanización por nueve millones de euros, por las inversiones financiadas por los 8,9 millones de euros de los fondos Next Generation y los 24 millones de euros de inversiones financiadas con la apelación a endeudamiento”. El Concello se endeudará para financiar estos proyectos, ya que, por la irrupción de la pandemia, está suspendida la regla fiscal de estabilidad presupuestaria, que obligaba a los concellos a destinar su superávit a la amortización de deuda.

En la lista de inversiones se incluyen partidas para cumplir con los acuerdos recogidos en los convenios de la intermodal por valor de 788.103 euros; también para impulsar el mercado de Santa Lucía y casi 400.000 euros para la construcción de un inmueble en el solar municipal de la calle Pontejos e intervenciones como la creación de un área canina en el Barrio de las Flores.

El Ejecutivo convocó a la oposición a la junta de gobierno con solo siete minutos de antelación

Tanto el BNG como el PP se quejaron ayer de que el Gobierno local convocase de urgencia la Junta de Gobierno Local y la Comisión de Hacienda en las que se votó el expediente del presupuesto municipal de 2022. Ambos grupos lamentaron ayer que se les hubiese convocado siete minutos antes de las doce de la mañana para una reunión a mediodía —la Junta de Gobierno Local, en la que la oposición no vota— y que les hubiesen enviado la documentación completa del presupuesto con menos de dos horas para poder estudiarla. La portavoz del PP, Rosa Gallego, aseguró que esta maniobra de impulsar el presupuesto municipal responde a un interés por “tapar” la dimisión de Juan Díaz Villoslada como concejal de Urbanismo. Gallego acudió a la comisión y pidió su anulación o la retirada del presupuesto para su convocatoria ordinaria al no tener tiempo para estudiar el expediente. Al negarse el presidente de la misma, el concejal de Hacienda, José Manuel Lage Tuñas, la portavoz popular manifestó su decisión de no votar el dictamen. El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, abandonó el Salón Dorado tras veinte minutos de espera, ya que la Junta de Gobierno Local empezó con retraso.