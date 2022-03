El comité de empresa de FCC, encargada de la limpieza viaria, y el de PreZero, que gestiona la recogida de basura, han acordado, por unanimidad, aplazar el inicio de sus huelgas hasta que concluya la emergencia sanitaria que declaró la alcaldesa, Inés Rey, hace una semana para intervenir en el conflicto, contratar a una empresa externa y sancionar a las concesionarias. El Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL) informa que la intención de los empleados es “no empeorar” la situación que atraviesa la ciudad, en la que todavía hay contenedores llenos de basura y residuos en las calles.

Fuentes municipales no concretan cuándo expirará este decreto. En intervenciones anteriores, Rey dijo que finalizaría cuando el servicio recuperase la normalidad. La empresa contratada para el refuerzo, Tragsa, empezó a funcionar en la ciudad el Martes de Carnaval, cuando se retiraron más de 350 toneladas de residuos de las calles, una cifra que contrasta con la de la jornada anterior, cuando llegaron a Nostián un total de 138 toneladas.

Hace días, además, que no se han producido más sabotajes. El conflicto se inició cuando una veintena de camiones detuvo su ruta por pinchazos de ruedas y rotura de cristales. También se quemaron camiones y contenedores. Una serie de ataques que afectaron al servicio, con contenedores llenos y residuos por las calles. La emergencia sanitaria declarada por la Alcaldía permitió contratar un refuerzo, pero la cosa no quedó ahí, las plantillas de limpieza y recogida de basura anunciaron que irían a la huelga. Los primeros, por no llegar a un acuerdo económico para la subida del salario. Los segundos, por “incumplimientos” del convenio colectivo. Los comités de empresa pidieron una reunión con el Ayuntamiento, pero no han recibido respuesta.

Los trabajadores anunciaron que los paros serían “inminentes”, pero ayer decidieron aplazarlos hasta que ya no haya emergencia sanitaria para no empeorar la situación, pues todavía se ven contenedores llenos y basura acumulada. El Concello ha exigido a las concesionarias, PreZero y FCC, que “cumplan con su trabajo” y, además, que “adopten todas las medidas para garantizar la prestación del servicio” y que, en caso de huelga, se cumplan los servicios mínimos.

Al concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Ignacio Borrego, también se le preguntó ayer por esta situación, pero solo aclaró que la emergencia sanitaria se declaró “para suplir las carencias que pudiera tener el servicio y garantizar la salubridad de la ciudad”.

La concesionaria de la recogida de basuras, PreZero, cifró, hace unos días, los daños derivados de los sabotajes en los vehículos y en los contenedores en más de medio millón de euros. Además del refuerzo contratado por el Concello, la empresa también puso en marcha dos turnos adicionales —uno por la mañana y otro por la tarde— con personal y maquinaria de refuerzo trasladado desde otras provincias, y amplió el servicio “con nuevas contrataciones realizadas en A Coruña”, con el objetivo de “recuperar la normalidad, con carácter de urgencia”.

Desde que se iniciaron los sabotajes, los trabajadores han insistido en que ellos “no están detrás” de los ataques, aunque estén “en negociación” con la empresa. “Condenamos cualquier tipo de acto vandálico. No ayudan para nada a los intereses de los trabajadores”, dijo el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL), Miguel Ángel Sánchez.

El Gobierno local pidió que se “depuren responsabilidades”, mientras que la concesionaria, PreZero, abrió expediente sancionador a una parte de la plantilla, ya que considera que su conducta es de “brazos caídos”. Ambos denunciaron los ataques ante el 091, que investiga con la colaboración de la Policía Local.

El 091 toma declaraciones por los sabotajes

La Brigada Policial de Información de la Policía Nacional ha iniciado la toma de declaraciones por los sabotajes que sufrieron los camiones del servicio de recogida de basura. Trabajadores, sindicalistas y la propia empresa, PreZero, están explicando los incidentes ante los agentes. El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, explicó ayer que la Policía Nacional ya está tomando declaración a distintas personas por los ataques a camiones y contenedores. Miñones indicó que “en las próximas semanas” esperan esclarecer quién ha sido el autor o autores de los destrozos, por los cuales la concesionaria del servicio denunció al comité de empresa. “Con esta toma de declaraciones, esperamos tenerlo resuelto en las próximas semanas”, sostuvo el delegado, que detalló que es “algo que requiere tiempo de investigación”.