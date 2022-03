“Siempre me resultó llamativa la falta de compromiso del Gobierno local con mi área”

La dimisión presentada este martes por el concejal de Urbanismo y Movilidad, Juan Díaz Villoslada, abre una nueva crisis en el Gobierno local, acrecentada por la relevancia de las áreas municipales que gestionaba hasta ahora. Villoslada, que dejará el Concello, atribuye su decisión a la exclusión que percibía por parte del círculo más próximo a la alcaldesa, así como a que no se le concedían los recursos necesarios para la adecuada dirección de su departamento.

Su dimisión causó sorpresa. ¿Qué razones le llevaron a presentarla?

Aunque coge por sorpresa, esta decisión la llevo madurando desde hace una temporada. No es que haya un detonante último, sino que se trata de una situación en el Gobierno municipal en la que uno ve que con el área que lleva, la integración cada día era menor por mi parte, así como la posibilidad de aportar elementos de análisis en diferentes temas, ya que había una dinámica menos colegiada. Y estaba en un área en la que hacen falta recursos personales y económicos y en la que se llevan proyectos complejos, también a nivel de relaciones institucionales, por lo que cada día era más difícil desarrollar todas esas capacidades, que puede ser por mi capacidad personal o porque el Gobierno local no les daba el soporte necesario.

¿Cree que era premeditado que no se le diese participación?

No lo sé. En los gobiernos existe una tendencia lógica a concentrar las decisiones en un núcleo duro de dirección. No es que yo echase en falta estar en ese núcleo, sino poder aportar al Gobierno mis opiniones sobre diferentes temas como el resto de los compañeros. No voy a achacar el deterioro de la relación de confianza a un solo asunto, sino que vi había menos confianza y entonces decidí dar un paso atrás y que otro compañero de la lista se incorpore, en este caso Francisco Dinís Díaz, que era mi asesor en Urbanismo, y que se reconformase el equipo más compactado. Si a eso se une que en los procesos orgánicos internos, sin que yo tuviese ninguna aspiración, en los equipos no se le tenía a uno en cuenta absolutamente en nada en las materias que conoce, te lleva a la conclusión de que hay que dejar el Gobierno y que continúe con los cambios que tenga que hacer.

Desde fuera sorprende que el responsable de dos áreas como Urbanismo y Movilidad quede excluido del núcleo duro de toma de decisiones.

Sí por el impacto que tiene en el número de efectivos que se gestionan y en el volumen presupuestario que se mueve, ya que acabamos de recibir la comunicación sobre los fondos para la reconstrucción del área de Movilidad, que ascienden a más de 11 millones de euros. Por eso siempre me resultaba llamativa la falta de compromiso con los recursos necesarios para desarrollar las tareas de mi área. Siendo consciente de que somos un gobierno en minoría y que hay que negociar los presupuestos, las ordenanzas fiscales y los proyectos urbanísticos, la situación de deterioro de la confianza cada día era un poco mayor, y si no hay confianza es difícil trabajar.

¿Esa situación puede proceder de que la dirección nacional del partido le colocó en el número cuatro de la lista electoral cuando ocupaba inicialmente un puesto más bajo?

No lo creo porque cuando se conforman las listas hay un montón de circunstancias que inciden en su orden. Quiero pensar que no proviene de aquella circunstancia porque una vez que la lista sale elegida y hay una alcaldesa, somos todos de la misma familia política. Yo creo que influye más que determinados grupos de poder interno trazan sus propias estrategias y cuentan con unos y no cuentan con otros. No es una cuestión de sentirme apartado, que puede parecer un poco ridículo, sino de que mi área necesitaba refuerzos técnicos y un mayor conocimiento de cuál es el alcance presupuestario y saber hasta dónde podemos llegar en algunos temas muy importantes como el nuevo hospital, la intermodal o la remodelación del puerto interior. Hay mucho trabajo hecho pero también mucho por hacer y para eso hace falta que el equipo de gobierno esté más compactado, y por eso doy un paso atrás para que se compacte mejor.

¿Hubo algún intento por parte de la alcaldesa de que reconsiderase su decisión de dimitir cuando se la comunicó?

No hubo esa reacción por parte de ella porque este análisis lo venía haciendo con ella desde hace algún tiempo, por lo que no era una decisión en caliente como por ejemplo el cómo se conformaron las listas para las elecciones internas del partido del pasado domingo. Eso pudo ser un elemento más que alimentó la sensación de soledad. Cuando uno hace este análisis y ve que se va consolidando su posición en el Gobierno local, percibe que no se ha hecho un mayor esfuerzo de entender el por qué de sus planteamientos.

¿Ha llegado a sentirse ninguneado por un sector de sus compañeros de gobierno?

No sé si es la palabra adecuada, pero en más de una ocasión a algunos de los temas que son importantes no se les ha dado la consideración necesaria para abordar el alcance que tienen. No sé si ninguneado es la palabra más adecuada, pero de todas formas no por todo el equipo de gobierno, pero sí de un sector, tampoco lo voy a ocultar.

Pero no dar importancia a asuntos que la tienen va en perjuicio del propio Gobierno local.

Así lo creo, y por eso trasladé estas cuestiones. Supongo que se trata de una escala de prioridades y cuando uno ve que no es capaz de trasladar la complejidad de los temas, se aparta y que venga otro a tratar de resolverlos mejor.

¿Alguno de los proyectos de su departamento se vio paralizado o retrasado por esta actitud hacia su gestión?

Hay algunos temas que han avanzado pero hay otros que se han quedado en el tintero. En la reordenación portuaria no se asigna una partida presupuestaria de acuerdo con los compromisos inicialmente establecidos con el resto de administraciones porque era un condicionante que imponía Marea Atlántica para negociar el presupuesto, pero eso hay que colocarlo en la perspectiva de los compromisos institucionales que tenemos.

¿Quiere decir que no se le consultó la exclusión de esa partida de los presupuestos?

No es que no se me consultara, porque se conocía que existía ese compromiso, pero se toma una decisión que igual no es tan compartida porque yo también formo parte del consejo de administración de la Autoridad Portuaria y allí tengo que dar cuenta de los compromisos que tenemos adquiridos con Puertos del Estado, el Ministerio de Transportes, el propio Puerto y la Xunta.

Siempre he defendido que había unos compromisos y que había que llevarlos adelante. ¿Que se pueden cumplir con modificaciones del presupuesto a lo largo del año? Puede ser, pero en este momento yo defendía esa otra posición, al igual que en otros temas. No fue un detonante, pero sí un motivo de preocupación como consejero del Puerto, aunque entendiendo cuál es el escenario de la negociación de los presupuestos con Marea Atlántica.

Su departamento es uno de los hacen mayores inversiones. ¿Participó en esa negociación o recibió la información necesaria?

Las concejalías envían sus propuestas presupuestarias para el ejercicio siguiente y la de Hacienda es la que cierra el documento. En la parte que pude entrar más es en la del acuerdo que alcanzamos con Marea Atlántica sobre un Plan Municipal de Vivienda, pero en otros temas hubiese sido bueno un mayor nivel de detalle a la hora de conocer los aspectos de la negociación presupuestaria.

¿Hay en el Gobierno local otros concejales disconformes con la participación que se les da?

Lo único que hay es la situación anómala de Eva Martínez Acón porque forma parte del grupo municipal y no del Gobierno local, ya que sería bueno que se reintegrase.

¿Cree que hay posibilidades de que lo haga?

Debería haberlas después del resultado de las elecciones orgánicas del pasado domingo, tras las que se habló de integración, ya que sería un gesto importante de cara hacia afuera y hacia adentro.

¿Puede afectar su dimisión negativamente al Gobierno local?

Supone una pequeña crisis que se tiene que resolver pronto con la incorporación de quien corresponda. Más allá de eso no creo, porque el equipo se recompone y tiene que retomar el trabajo y seguir adelante. Hay unos equipos técnicos municipales fantásticos y esa maquinaria garantiza un funcionamiento ordinario de los servicios y con la reordenación del equipo esta crisis será fácilmente superable.