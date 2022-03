Unha rúa para non esquecer a Antonia Ferrín

Conta Nuria Richer, a coordinadora do grupo Muller e Astronomía da Agrupación Astronómica Ío, que empezaron polo Concello da Coruña a solicitar que a científica galega Antonia Ferrín entre no rueiro da cidade, pero que, en realidade, o seu obxectivo e o seu desexo é que esta muller puidese estar en todos os mapas pola súa contribución á divulgación da ciencia. O Concello aprobou este luns, na Comisión de Honras e Distincións, adicarlle esa rúa á astrónoma. Pero, quen era Antonia Ferrín?

Richer explica que é un referente na astronomía en Galicia porque “estudou, traballou e ensinou nunha época na que as mulleres tiñan moi difícil facer determinadas actividades fóra da casa”. O que máis destaca na súa vida académica é que é a primeira astrónoma galega, xa que defendeu a primeira tese de doutoramento de astronomía en Galicia e foi a primeira muller en facelo en todo o Estado.

“Os seus logros científicos non son descubrimentos espectaculares que darían grandes titulares en prensa, pero a ciencia avanza tamén con estes pequenos traballos académicos, que fixo Antonia e tantos outros investigadores”

“Os seus logros científicos non son descubrimentos espectaculares que darían grandes titulares en prensa, pero a ciencia avanza tamén con estes pequenos traballos académicos, que fixo Antonia e tantos outros investigadores”, explica Richer, do outro lado do teléfono.

Antonia Ferrín naceu no ano 1914, no Carballiño, en Ourense, nunha familia sen moitos recursos, pero moi avanzada, xa que o pai destas catro irmás quería que as súas fillas cursasen estudos superiores, foi por iso polo que, cando Antonia tiña seis anos, toda a familia se mudou a Santiago. Aínda que o pai era docente na Facultade de Farmacia, os ingresos familiares non eran suficientes, así que, Antonia puido continuar a súa formación grazas ás bolsas académicas da Segunda República.

Na Universidade de Santiago de Compostela, antes do levantamento militar de 1936, rematou as carreiras de Química e de Farmacia tamén fixo Ciencias Exactas que, segundo indica Richer, é equivalente o que equivale a Matemáticas. A tese publicouna no ano 1963, xa avanzado o franquismo. Richer salienta a importancia doutros traballos que desenvolveu Ferrín Moreiras antes de chegar á publicación desta tese de doutoramento, sobre as ocultacións estelares da lúa, as estrelas dobres e as medidas das estrelas, xa que foi o traballo que fixo no Observatorio Astronómico de Santiago, con Ramón María Aller. Ademais de dedicarse á investigación, Ferrín Moreiras foi catedrática en Madrid, tamén profesora titular de Matemáticas na escola Normal.

“Ela estudaba o movemento das estrelas, tamén as ocultacións, xa que pola noite a lúa oculta as estrelas e isto axudaba a medir que a rotación da terra non é uniforme e a súa tese, aínda que é difícil de explicar porque hai que ter coñecementos de Matemáticas, pero quería medir tres elementos básicos: a latitude, o acimut e o tempo para un lugar determinado. Ela no observatorio facía medicións con varios métodos. Aprendeu tamén a empregar instrumentos astronómicos... Ela viña de estudar outras carreiras e o seu coñecemento era moi completo”, comenta Richer, que lembra tamén que, naquela época, Antonia Ferrín, pasaba moito frío nas noites de observación e que Ramón María Aller, que era o sacerdote fundador do observatorio, podía ir abrigado con pantalóns debaixo da sotana, unha comodidade que a ela non lle estaba permitida.

“Agora, as astrónomas xa podemos levar pantalón e facer as investigacións tranquilamente”

“Agora, as astrónomas xa podemos levar pantalón e facer as investigacións tranquilamente”, comenta Richer.

A pesar de ser unha personalidade científica na historia de Galicia, Antonia Ferrín segue a ser descoñecida en moitos eidos. É por iso polo que a Agrupación Astronómica Ío quere reivindicala e metela non só nos rueiros senón tamén nas aulas e nos bares, para que pequenos e maiores saiban da historia desta muller pioneira.

En 1936, cando se suspenderon todas as actividades académicas, alguén denunciou a Antonia e foi sancionada coa imposibilidade de desenvolver cargos directivos e, na práctica, iso supoña que se tiña que afastar da docencia nos institutos nos que impartía clase, aínda así, durante a guerra, segundo relata Richer, seguiu traballando nun centro de nenas orfas da Señora do Rosario, en Santiago. Recibiu a anulación da sanción en 1940 e, na súa biografía, ela comenta que non se consideraba represaliada polo réxime por estes feitos.

Ferrín Moreiras xubilouse en 1984 e morreu no ano 2009, en Santiago de Compostela, logo de toda unha vida dedicada á ciencia, agora, volve á actualidade.