“Lo interesante es ver cómo una persona buena toma el arma para hacer la revolución”

Juan Gabriel Vásquez (Bogotá, 1973) es uno de los escritores latinoamericanos actuales más reconocidos, y ganador, entre otros premios, del Alfaguara de Novela. Su último libro es Volver la vista atrás, sobre la vida del cineasta colombiano Sergio Cabrera. Hijo de un exiliado de la Guerra Civil española con ideología radical de izquierdas, Cabrera pasó parte de su juventud en la China maoísta, fue guardia rojo y formó parte de la guerrilla colombiana ELP. Vásquez presentó la novela ayer en el salón de actos de Afundación, acompañado por Xabier Seoane y Javier Pintor y dentro del ciclo Encuentros con escritores.

¿Cómo se acercó a la historia?

Soy amigo de Sergio desde hace unos 20 años. En conversaciones y reuniones con amigos me fui dando cuenta de que su vida era especial y que, además, contaba una historia importante para nuestro mundo. Tras muchos años le propuse que nos sentáramos de manera más formal y que me contara todo. Fueron seis años de conversaciones, y uno de escritura muy intenso, el de la pandemia. Lo más difícil era cómo contar la historia, si hacer una biografía de no ficción o una novela, que fue la opción que tomé.

¿Por qué?

Descubrí que en la vida de Sergio había algo que solo la ficción podía narrar, un hilo narrativo que contaba una historia de las ideologías, los fanatismos. Una historia familiar, pues la familia es el ámbito por excelencia de la novela. Lo más interesante de su vida pertenecía al ámbito de los cambios privados, de las emociones más íntimas. Su vida era un ejemplo perfecto de lo que me ha interesado como novelista desde mi primera obra: tratar de contar el espacio en el que lo público, la política, la historia, entran en las vidas privadas de los individuos y las transforman. Y para eso me parecía que funcionaba mejor el lenguaje de la novela.

Fausto Cabrera, el padre de su protagonista, español exiliado por la Guerra Civil, tiene un papel fundamental en la vida de su hijo.

Uno de los primeros momentos en los que intuí que había una novela apasionante en la vida de Sergio fue cuando me di cuenta, hablando con él, de la relación profundamente tensa y ambigua que tiene con su padre. Es, para él, una figura admirada, el hombre que le permitió desarrollar su vocación de cineasta y que le enseñó todo lo que él sabía sobre artes escénicas. Pero, al mismo tiempo, esta la otra faceta de Fausto Cabrera: la militancia ideológica muy radical, un cierto sectarismo, un compromiso con sus convicciones que rallaba en el fanatismo. Y la voluntad de llevarse la vida de su familia a donde se lo dictaran sus convicciones políticas.

Sergio Cabrera dirige La estrategia del caracol, película en la que su padre es protagonista e interpreta a un exiliado republicano.

La película es una transposición poética de muchas emociones que sentía Sergio. Es una de las más vistas del cine latinoamericano, y es una carta de amor al padre en fotogramas. Pero, al mismo tiempo, fue muy interesante darme cuenta de que también era un intento por decir ciertas cosas de manera muy indirecta: el mundo político, el legado de la Guerra Civil española... Allí había una cantidad de secretos, de cosas a medio contar, que estaban en el fondo de la biografía de Sergio que no habían salido a la luz.

¿Hay partes ficticias en el libro?

Todo lo que aparece sucedió en la vida real. Mi trabajo como novelista ha sido interpretar esos hechos: meterme en la cabeza, las emociones y moralidad de Sergio Cabrera y su hermana para sentir los hechos desde su subjetividad y contarlos desde allí. Por ese ejercicio de imaginación sostengo que es una novela, aunque no cuente nada inventado.

Siendo muy joven, Sergio Cabrera es guardia rojo, forma parte de la Revolución Cultural, de la guerrilla colombiana EPL... ¿Cuál es su personalidad en medio de todo esto?

Sergio fue un niño reflexivo e introspectivo, que siempre dudaba sobre el mundo que veía y que le presentaba su padre. Es una de las cosas apasionantes cómo ese niño introspectivo lentamente se va convirtiendo en un joven militante absolutamente convencido que vive todas las contradicciones de la militancia con mucho dolor pero sin apartarse ni por un segundo de ella.

¿Qué contradicciones?

Sergio me contó un episodio de su vida en China, cuando tenía unos 16 años. Uno de sus profesores se atrevió a hacer un comentario positivo sobre un avión norteamericano. Y en el clima de fanatismo y de radicalización de los años anteriores a la Revolución Cultural, todo el curso lo atacó por traidor y contrarrevolucionario. Sergio me habló de la profunda angustia que sintió cuando se dio cuenta de que tenía que atacarlo, o quedaría como un extranjero, contrarrevolucionario, saboteador y peligroso. La idea de estar atacando a una persona inocente por cumplir con la obligación de grupo es una escena que lo siguió impresionando muchos años después, y a mí, cuando la escuché. De esa, entre muchas otras, salió la idea de que esta idea contaba cosas muy importantes y aplicables hoy.

Hablamos de personas convencidas de que su ideología traería la utopía y bien absolutos. Pero eso lleva a pensar que cualquier cosa está permitida, con tal de llegar a él.

Esa es una de las reflexiones que cruzan el libro. Siempre me acompaña, hablando de estos asuntos, El hombre rebelde, de Camus, en el que este rechaza la idea de que para traer el bien a una sociedad haya que hacer el mal a un individuo. La idea de que la sociedad nueva y más justa que plantean las revoluciones justifique la tortura, asesinato de seres humanos concretos. La ideología revolucionaria siempre lo aceptó, y Camus lo rechazó, como lo rechazo yo. Lo interesante es ver cómo pasa esto en la práctica, cómo una persona fundamentalmente buena, como Sergio Cabrera, en algún momento decide que su misión es unirse a un ejército, tomar las armas para hacer la revolución. Cuáles son los mecanismos psicológicos y emocionales que llevan a esa decisión. El principal esfuerzo narrativo es construir un espacio donde no haya juicio moral: que el lector saque sus propias conclusiones sin que el narrador o el libro emitan un juicio. Mi esfuerzo fue presentar la vida de Sergio tal como él la vivió, para tratar de entender. Las novelas no deben juzgar sino abrir un espacio para entender.

Hablaba de cómo la política entra en la vida privada, quizás conozca la frase: “Lo personal es político”.

Creo justamente que escribo novelas para ver el dado invisible de lo visible: el lado privado e íntimo de lo político. Lo político tiene una manifestación personal: nuestras existencias políticas y privadas están comunicadas. Pero eso no lo cuenta la historiografía, y es muy difícil que lo cuente el mejor periodismo. Y ahí entra la novela: ahí logramos explorar esos lugares ocultos donde lo privado es público, donde lo íntimo es político. Lo hacen las novelas de Philip Roth, Los demonios de Dostoievski o La educación sentimental de Flaubert: cómo todos los grandes movimientos sociales tienen una cara privada, secreta y oculta que la novela trata de sacar a la luz.