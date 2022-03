Los afectos que nacen de la guerra

Donde caben tres, caben seis. Solo hay que tener voluntad. Chus Vázquez y Antonio Reina vivían tranquilamente con la madre de ella en su casa de Oleiros hasta hace cinco días, cuando decidieron poner su hogar a disposición de la asociación AGA-Ucraína para dar cobijo a una familia ucraniana que lo pudiese necesitar. Al día siguiente, ya tenían con ellos a Yevhen, Oleksandra y Diana Maliar, padres e hija naturales de Chernigov, una ciudad de la frontera con Bielorrusia que fue bombardeada el jueves pasado por la aviación rusa, un ataque que se saldó con 45 civiles muertos.

Ellos, afortunadamente, no estaban allí. Cuando Rusia invadió su país, se encontraban de vacaciones en República Dominicana, ajenos al hecho de que sus vidas estaban a punto de cambiar. Hoy viven en un lugar del que no habían oído hablar nunca con unas personas a las que hasta hace pocos días no conocían. Aún así, se sienten en familia. “La sensación que tenemos es la de estar en casa. Nos hace olvidar un poco la situación de Ucrania”, aseguran.

Ambas familias ya son una en múltiples aspectos tras casi una semana en la que se han ido conociendo. Los Maliar conviven en el piso de arriba junto a la madre de Chus, los Iglesias-Reina, en el de abajo. La cocina y las zonas comunes, como también los ratos libres, para todos. Comparten hasta el dolor, el de sus inquilinos cada vez que reciben noticias desde Ucrania, y el que la familia acogedora ya ha convertido en propio. “Muchos desearíamos tener la fuerza que tienen ellos. Son personas extraordinarias. Diana es una niña excepcional. Ya los queremos” , asegura Antonio Reina.

Se deduce de su complicidad, capaz de romper, incluso, la barrera del idioma: ni Oleksandra y Yevhen saben español o inglés, ni Chus y Antonio hablan ruso o ucraniano. Se comunican a través del traductor de Google, una herramienta ahora indispensable en el día a día mientras que la familia se afana en aprender español. Responden a esta entrevista ayudados de la traducción de Yevhen Rubaniak, ucraniano residente en A Coruña y propietario de la tienda de productos eslavos Gastrolavka. “Ellos quieren aprender el idioma lo antes posible y buscar trabajo”, dice Antonio. “Quiero trabajar de lo que sea, para mantener a mi familia mientras se calman las cosas”, añade Yevhen. Mientras buscan trabajo y van haciéndose con la que es su nueva realidad y el que será su hogar por un tiempo indeterminado, la familia que les acoge les asiste en los trámites necesarios para seguir adelante desde aquí, desde el empadronamiento, hasta el permiso de trabajo y la escolarización de la pequeña, que empezará las clases el lunes en un colegio de la comarca.

Nada que pudiesen haber previsto hace dos semanas, cuando se enteraron, al otro lado del océano, de que su país estaba siendo atacado. “Durante los tres o cuatro primeros días, no pudimos contactar con nuestras familias. Estábamos en un hotel de Costa Rica, pero para prolongar la estancia había que pagar más. Cogimos un vuelo a Polonia, a precio de oro, y ya no pudimos entrar en nuestro país, así que vinimos aquí. Nuestras familias están en un sótano ahora mismo”, relatan.

Su vida está en standby, pero, al menos, saben que no están solos. Que han encontrado, en el lugar más insospechado, a unas personas a quienes pueden llamar familia, para los que solo guardan palabras de agradecimiento. El sentimiento es recíproco por parte de Antonio y Chus: “El espacio lo teníamos, y nos sentimos cómodos poniendo nuestro granito de arena. Te cambia la vida, sí, pero lo volveríamos a hacer una y mil veces”, aseguran.

La asociación AGA-Ucraína, que gestiona las acogidas de refugiados ucranianos en Galicia, tiene en sus perfiles de Facebook e Instagram un formulario a disposición de las familias coruñesas interesadas en albergar personas que huyen de la guerra. Las familias acogedoras deben firmar el compromiso de brindar techo, manutención y asistencia básica a las personas que resguarden durante al menos seis meses.