La gira Alejandro Sanz, suspendida en dos ocasiones a causa de la pandemia, pasará finalmente el 23 de junio por el Coliseum de A Coruña. El cantante ha presentado este miércoles su periplo musical, que suma nuevas fechas, para presentar su último disco recopilatorio, 'Sanz', editado a finales del año pasado y con el que celebra 30 años de éxitos. El nuevo álbum está producido por Alfonso Pérez y Javier Limón y recorre desde sonidos de música negra a soniquetes caribeños, pop, sobrios arreglos electrónicos y pasajes orquestales, pero también guitarras, palmas y flamenco. Las entradas pueden adquirirse en la web oficial del artista y en El Corte Inglés con precios que oscilan entre los 55 euros y los 192, 50 euros.

"Cuando pasó todo esto pensábamos que cuarentena eran 40 días, pero luego vimos la magnitud del problema", ha señalado Sanz, que ha lamentado los efectos de las cancelaciones "sobre toda la gente que depende de las giras, familias de músicos, técnicos, gente de oficinas", etc. Sanz ha subrayado que después de la pandemia "todo el mundo ha salido rebotado con ganas de vivir", aunque no ha podido dejar de referirse al conflicto en Ucrania. "Nos remueve y nos baja muchísimo el ánimo", ha asegurado. "Es una guerra muy cruel, el horror que se vive y la sensación de fracaso político", ha dicho. "En guerra llevamos desde siempre, unas nos tocan más que otras, pero en medio de todo esto no podemos dejar de ser nosotros mismos, son momentos difíciles pero tenemos que seguir".

El cantante ha expresado su "agradecimiento eterno" a quienes han conservado durante todo este tiempo las entradas adquiridas hace dos año -el 80 por ciento de los que las compraron, ha dicho- y ha manifestado que será "una experiencia inolvidable" y "muy potente". "Queremos hacer un espectáculo a la altura que se merece la gente, subimos con toda la ilusión, pese a las cosas horribles que ocurren la música siempre pone un punto de alegría y saca lo mejor de nosotros", ha manifestado en la presentación de la gira.

Fechas de la gira: