El presupuesto municipal para este año se ha aprobado inicialmente esta mañana solo con los votos a favor del Gobierno local y de Marea Atlántica. En el pleno extraordinario, la concejala no adscrita y militante de Podemos, Isabel Faraldo, se abstuvo. También el BNG decidió "no obstaculizar" la tramitación de las cuentas, por lo que, sus dos ediles se abstuvieron en la votación . El PP se posicionó en contra del documento.

El portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas, defendió esta mañana que las cuentas incluyen peticiones formuladas por todas las fuerzas políticas. Los grupos de la oposición se quejaron de la falta de tiempo para poder examinar la documentación facilitada este martes, incluso votaron en contra de la urgencia de la celebración de esta sesión plenaria extraordinaria.

Faraldo aseguró que se abstuvo porque votar a favor sería "hacer un ejercicio de confianza ciega".

El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, defendió la abstención en la votación, para "no obstaculizar" que salga adelante el documento, aunque no apoyase la urgencia de la tramitación. Jorquera aseguró que Lage Tuñas estaba "muy interesado" en que el BNG entrase en el Gobierno al inicio del mandato, a pesar de que no sumaban sus votos para sacar adelante acuerdos como el de los presupuestos.

La portavoz del PP, Rosa Gallego, se quejó de que en este documento no se cumple una de las exigencias de su partido, que es bajar impuestos, incluye también ingresar más por multas de tráfico y de aumentar la deuda, en referencia a que el Concello podrá acudir a un crédito para sufragar 24 millones de euros de inversiones.

La portavoz de Marea Atlántica, María García, lamentó hoy que la sesión plenaria no se centrase estrictamente en las cuentas para el año 2022 y en los acuerdos contenidos en el documento, ya que, el debate se diluyó en otras cuestiones no relacionadas con el presupuesto, como quién pudo entrar o no en el Gobierno local o quién será la cabeza de lista de las siguientes elecciones municipales.

Una vez aprobado el presupuesto municipal de 2022 la Corporación local celebra en María Pita el pleno ordinario correspondiente al mes de marzo. Síguelo aquí en directo: