Fito & Fitipaldis actuará en el Coliseum de A Coruña los próximos viernes 18 y sábado 19 de marzo. Lo hará cinco años después de su última actuación en la ciudad con su gira Cada vez cadáver, su último trabajo publicado pasado 24 de septiembre. La crítica lo considera una de las entregas más honestas y sinceras del artista. Morgan será la banda invitada, con su nuevo trabajo 'The River and The Stone'.

Fito y Fitipaldis añade nueva fecha de concierto en A Coruña y tocará dos días seguidos Aunque las entradas para el sábado 19 ya están agotadas, todavía pueden adquirirse localidades para el viernes 18 a través de fitoyfitipaldis.com y livenation.es a partir de 33 euros.