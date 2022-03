Crisis, actas y malas palabras

Tanto la sesión plenaria extraordinaria como la ordinaria estuvieron este jueves plagadas de cruces de acusaciones entre el Gobierno local y la oposición, pero también del reconocimiento y de los buenos deseos de los ediles a Juan Manuel Díaz Villoslada, que dimitió esta semana de su cargo de concejal de Urbanismo. Incluso el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo aseguró que su marcha es “mala para Galicia y para la ciudad” y que evidencia, a su juicio, una “profunda crisis” en el Gobierno local.

El portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas, afeó a la edila no adscrita y militante de Podemos, Isabel Faraldo, que reclamase en varias ocasiones medios materiales para poder ejercer su labor de oposición. También contó los minutos que cada uno de los portavoces le dedicaba al contenido de los presupuestos en sus intervenciones, y les recriminó que no entrasen a juzgar el documento sino las formas.

Especialmente duro se mostró con la portavoz del PP, Rosa Gallego, a la que reprendió por haber lanzado sobre la alcaldesa, Inés Rey, acusaciones de haber tratado mal a dos concejalas del Gobierno local en una reunión el pasado martes. “Demuestra lo que le interesan los presupuestos cuando le dedica cero segundos en su intervención. Es la prueba del algodón. Hay que tener rostro para venir a hablar de fake news cuando no sabe si va a estar ahí sentada el año que viene”, le dijo Lage a Gallego, en referencia a que todavía no se sabe quién será la cabeza de lista del PP en las elecciones municipales. Con Rosa Gallego, el encontronazo fue escalando, ya que ella le reprochó a la alcaldesa que le hubiese dado el aviso de que tenía que finalizar su intervención antes que a los demás “por ser mujer”.

Sobre el conflicto interno del martes, fuentes consultadas por esta redacción aseguran que, en la reunión, miembros del Gobierno local le exigieron a Eva Martínez Acón, exsecretaria general del PSOE coruñés, que dejase su acta de concejala y que ella se negó. Inés Rey le quitó las competencias de área de Empleo en noviembre de 2020. Acón y Rey se enfrentaron el domingo por liderar la agrupación local y ganó la alcaldesa —a la que no dio su apoyo un 37% de la militancia—. Acón defendió que, en las primarias en las que se configuró la lista para acompañar a la regidora en las municipales de 2019, ella fue la más votada y que, por ello, no dejará el puesto.

Lage también se despachó a gusto con el BNG, ya que, si en otras ocasiones le decía que no podía apoyarse en ellos porque no daban las cuentas, en esta sesión les recriminó que no hubiesen querido entrar en el equipo de gobierno al inicio del mandato. “No les dejaron”, apostilló Lage, que, a pesar de todas las manifestaciones en el pleno que apuntaban a una crisis, se empeñó en defender la buena salud del ejecutivo.

Los únicos que recibieron palabras amables de Lage Tuñas fueron los funcionarios encargados de hacer realidad el presupuesto para que pudiese someterse a la aprobación y también los compañeros de Marea Atlántica, por facilitar el acuerdo.

“No siempre es fácil entenderse con el PSOE, somos fuerzas políticas diferentes pero, en esta ocasión, conseguimos ponernos de acuerdo”, resumió la portavoz de Marea, María García. Faraldo reprochó a Lage la “desproporcionada respuesta” y el trato que le dio e informó de que varias concejalas le mostraron su solidaridad, aunque el portavoz socialista negó haberse propasado en su intervención. La alcaldesa, Inés Rey, intervino para advertir de que las “insinuaciones” sobre miembros de la Corporación estaban “rozando el límite” y reclamó prudencia. Amenazó con la expulsión a una mujer que protestó a gritos desde la tribuna del público. La sesión continuó con continuas pullas entre los grupos políticos. El popular Roberto Rodríguez aseguró que era “el día uno del Lagerato porque solo manda uno” y advirtió a Marea de que “solo manda porque el señor Lage quiere”.