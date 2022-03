“Hemos tenido tiempo para adaptarnos a los nuevos tiempos y a las nuevas canciones”

Triángulo de Amor Bizarro vuelve a A Coruña, su casa, donde nació la banda. Lo hace con un disco homónimo que contiene unas canciones que, en este tiempo, han prestado a otros artistas. Es el turno de que ellos lo defiendan en directo, este sábado a las 23.00 horas en la sala INN. Lo cuenta su batería Rafa Mallo.

¿Cómo ha evolucionado el grupo y el nuevo disco desde su lanzamiento en marzo de 2020?

Pasamos, como todo el mundo, ese trance que fue el confinamiento. Nosotros, que tocamos mucho en directo, diría, de hecho, que es donde mejor nos defendemos, tuvimos que planteárnoslo de otra manera. Cuando empezó la pandemia, estábamos empezando a preparar la gira del disco, así que pudimos tener más tiempo para trabajarlo mejor. Nos adaptamos a los nuevos tiempos y a las nuevas canciones, que son un poco más complejas técnicamente. Cambiamos nuestro set de directo.

Pero tardaron en llegar los conciertos. Y más con el público de pie, como el de este sábado.

Sí. Para nosotros, el disco se completa en el directo, y nos faltaba eso. Por eso le pedimos a otros artistas que lo reinterpretasen ellos. Ahora estamos en el proceso de reinterpretarlo nosotros, de coger las canciones y completarlas con cómo van mutando de directo a directo. Siempre, en cada concierto, varían un montón de cosas. Si escuchas un concierto de los de 2020, de los pocos que pudimos dar, hasta ahora, estoy seguro de que notarás muchísima diferencia.

¿Cómo fue ese Detrás del espejo: Variaciones y ecos, en el que otros artistas tocan vuestras canciones? Siempre hemos fantaseado con esa idea de remixes. Con este parón, hubo una serie de ideas, entre ellas este disco, que se pudo hacer porque teníamos ese tiempo para dedicarle. Hubo una generosidad muy grande por parte de los artistas con los que hablamos. Algunos amigos, a otros solo los conocíamos por su obra. Dedicaron su tiempo y su saber hacer para hacer las versiones de las canciones. Esos temas que tendrían que estar rodando. Así que pensamos, ¿y si lo hacen otros? ¿y si hablamos con más gente para ver como cambian nuestras canciones? El resultado fue sorprendente y gratificante. Un regalo.

¿Cómo hicieron la selección de artistas?

Artistas que nos encantasen. Empezamos a contactar y prácticamente les dijimos que hiciesen lo que quisiesen. No les repartimos las canciones. Fue todo muy libre. No quisimos poner límites. Les preguntamos si querían remezclar o hacer el tema totalmente nuevo.

En este mundo de lo efímero, de consumir música de forma rápida, han sacado un vídeo de seis horas de duración. ¿Van a contracorriente?

Puede ser. Eso también surgió en el confinamiento. Teníamos el material y empezamos a darle forma con Toño Chouza. El objetivo era tener una canción eterna, y el vídeo es demostrar que puede durar lo que quieras. La canción es lo larga que la persona quiera. Y si quiere, va a cambiar cada vez. Toño utilizó imágenes de archivo, de él y del propio grupo, dando esa cobertura visual a esa idea que es que todo puede engarzar. Cada vez que entres, ves una parte del vídeo diferente. Es muy poco probable que alguien lo vea entero, pero si que entre todos se ve entero. Es una pieza experimental, pero parte de esa idea de que todos consumimos cosas muy pequeñas, pero nunca consumimos el total.

Hablando de canción eterna, ¿cuál escucharía usted en bucle?

No soy de escuchar canciones en bucle. Tenía un amigo que iba de A Coruña a Ferrol y de Ferrol a A Coruña con la misma canción una y otra vez, y siempre le decía que yo me tiraría por un puente. Sí que soy bastante de discos. No miento si te digo que el Double Negative de Low me lo puse dos o tres veces seguidas.

¿Cómo está siendo la vueltas a las salas, en este caso la INN?

No sé cómo decirlo. Está siendo como completarnos. Como público y como artistas siempre estuvimos en las salas. En A Coruña se formó el grupo. En esas salas nos formamos, vimos a otros grupos y ahí era donde queríamos aprender cómo se hacían las cosas. No había tutoriales de Youtube. Ver a la gente tocar fue nuestro caldo de cultivo. Eso y nuestro local de ensayo en la avenida de Finisterre, El Taller. Fue nuestra forma de nacer como banda antes de serlo. En ese sentido, la vuelta a los escenarios, y sobre todo a A Coruña, es muy especial. Además, con la gente de pie, es un concierto de verdad. Es lo más parecido a antes de 2020. Vemos que la gente lo disfruta y hay muchas ganas. Volver a A Coruña, donde empezamos, donde tenemos muchos amigos, nuestra casa, nos hace especial ilusión.