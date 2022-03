20.00h. Abre la exposición ‘Textiles de artistas’. Recopila obras de creadores como Picasso, Matisse, Dalí o Warhol, y abrirá con una mesa redonda en la que estarán Zandra Rhodes, Amalia Descalzo y Dennis Nothdruft. Más información.

Fundación Barrié (Cantón Grande, 9)

20.00h. Luz Fandiño una vida en documental. La Semana do Cinema Galego proyecta hoy A poeta analfabeta, dedicado a la activista gallega. A las 22.00 horas hay un pase de la película Welcome to ma maison. Más información.

Teatro Colón (Avenida de la Marina, 7)

20.30h. Pandereteras contra el cambio climático. Tres mujeres de aldea enfocan los restos del calentamiento global en la obra As fillas bravas e o mito de Casandra, de la compañía Chévere. Es parte del ciclo Sen Numerar.

Fórum Metropolitano (Río de Monelos, 1)

21.00h. Concierto doble de hard rock y heavy. Los grupos Cherokee y Bon Vivant darán un concierto conjunto en el que se escucharán sonidos influidos por los grupos clásicos de finales de los 80. El vocalista de Cherokee, Fran Vázquez, nos avanza en esta entrevista detalles de la propuesta musical que presentarán al público esta noche: "El rockero debe ser una persona íntegra: cantar contra la tiranía y por la libertad".

Mardi Gras (Travesía de la Torre, 8)

22.00h. Tributo a Joaquín Sabina. Los ochos miembros de la formación Los del pirata cojo ofrecerán un recital de canciones del cantautor de Úbeda, repasando temas de su amplia discografía.

Garufa (Riazor, 5)

22.00h. Recital de Mentah y Crimson and Clover. La banda local de hard rock Crimson and Cover, influida por los sonidos de los 70, actúa junto con la formación ferrolana Mentah. Organiza Galicia Molona.

Filomatic (San José, 21)