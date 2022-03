“El rockero debe ser una persona íntegra: cantar contra la tiranía y por la libertad”

El vocalista de rock Fran Vázquez, miembro de grupos como Bella Bestia, Nova Era, Alejandría y Pa ti na ma, llega hoy a la Mardi Gras con uno de sus proyectos de hard rock, la formación viguesa Cherokee. Actuarán a las 21.00 horas, con Bon Vivant.

Nacieron en 2015. ¿Con qué filosofía crearon el grupo?

Cherokee se crea para ser un grupo de hard rock, de heavy metal, con estilo moderno, muy americano. Cantado en castellano, y con la intención de retomar las grandes influencias, de grupos como Whitesnake, Stryper, Cinderella... Ese hard rock de finales de los 80. Y para dejar fluir mi forma de ver las cosas. Cherokee es un grupo en el que no hay censura.

¿Qué llevan a las letras?

Muchos temas de actualidad. En Delirios de poder hablamos de lo que está pasando ahora mismo en Ucrania: estos políticos que se vuelven locos y pierden el Norte.

¿Intenta que haya un mensaje?

La mayoría de los temas tienen mensajes duros, directos, pero hay de todo. Tratamos de la política, del sexo, de la amistad... Me dejo llevar por el momento que vivo a la hora de escribir. Si veo algo que no me parece justo lo suelto. También me gusta mucho cantar a la hermandad de rock, que volvamos a ser lo que fuimos. No tenemos esa sensación de los 80, 90, cuando teníamos una tribu y apoyábamos a muerte todo lo nuestro. Hoy, sobre todo en las redes, hay gente que se hace llamar rockera que ataca a las propias leyendas del rock.

¿Cuáles son los valores del heavy?

Honestidad. El rockero siempre ha buscado la libertad, el respeto, la igualdad. Siempre ha cantado contra la tiranía, el ataque a los Derechos Humanos... Un rockero creo que debería ser una persona íntegra.

¿Qué le aporta el hard rock en cuanto a herramientas musicales?

Lo bueno que tiene el hard rock es que como vocalista puedes hacer melodías. No hay nada mejor que hacer unos grandes estribillos, con coros inmensos, darle personalidad al resto... Se da también en el heavy metal, incluso en el power metal. Puedes dar una intención a la letra a la vez que la cantas. En otros estilos más directos, como el black o el trash, hay menos melodía porque necesitan soltar toda la rabia. El hard permite cantar sobre temas sociales, pero también sobre el desamor.

¿El directo de rock es especial?

Es único. Un directo de rock es incomparable en cuanto a intensidad, a ataque musical. Yo soy animal de directo, siempre lo he sido, y odio meterme en un estudio, me siento raro. Una de nuestras canciones, Sintiendo el rock, habla de ese momento en el que pisas el escenario para empezar la actuación. Eso es único. No hay dinero que pague mirar al público a los ojos y lograr esa comunión.

¿Cómo llega al rock?

Tenía once o doce años cuando un colega me pasó una cinta con soldiers under command de Stryper en una cara y el Gold Ballads de Scorpions en la otra. Flipé. Y siendo más chinorri mi padre me regaló la cinta con las canciones de la serie Dragones y mazmorras. La última era una instrumental, con guitarra eléctrica, ahí fue quizás donde me quedé pillado de ese sonido.

¿Cómo ve la calidad de la escena de rock española?

Somos unos acomplejados. Tenemos bandas que pegan 20.000 patadas a muchas inglesas, americanas, suecas, que vienen aquí. En Galicia hay muchas bandas muy buenas de power, de heavy, de hard... Nada que envidiar. Falta marketing, giras y que los promotores empiecen a creer en los de aquí.