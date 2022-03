El autorretrato acuático de Vari Caramés

Unos días después de que el Canal de Isabel II en Madrid abriese sus puertas para mostrar el mundo de Vari Caramés, su estudio en la Ciudad Vieja estaba todavía lleno de cartones, un poco revuelto y, como siempre, con un disco de jazz en el reproductor, pero es que repasar y pasear por la obra que ha hecho el fotógrafo hasta ahora no es tarea fácil.

La exposición, a la que su autor se resiste a definir como retrospectiva, se llama Vari Caramés. Algo, nada, siempre, y cerrará sus puertas el 24 de abril. Abrió el 10 de febrero, después de haber acogido actividades paralelas, como charlas con las comisarias, Blanca Berlín y Nerea Ubieto, y también visitas guiadas.

“Al final, da trabajo, porque son tres plantas y la cúpula. Es un ejercicio de tensión física y mental, pero es como el colesterol, del bueno. Estoy cansado de gusto, pero mereció la pena, porque hemos hecho un equipazo, con las comisarias, los de montaje... Creamos un clima muy apropiado para lo que yo quiero representar. Ese misterio, ese ver a través de unas lonas que cubren, que es el hueco de la escalera...”, relata Caramés, que todavía no ha empezado a trabajar en un nuevo proyecto, pero que ya tiene ideas en mente, para poner en marcha.

La sala de exposiciones del Canal de Isabel II era un antiguo depósito de agua, un edificio circular en el que la obra de Caramés se encuentra casi como en su medio natural. “Vas subiendo por las escaleras y vas intuyendo lo que vas a ver y a mí eso me gusta mucho, sugerir, más que mostrar. Las piezas han ido encajando poco a poco. Es un repaso de mi vida, pero retrospectiva es una palabra muy seria y muy solemne y la exposición tiene otra intención, es mucho más informal y azarosa, no es metodológica ni cronológica”, define Caramés, que ha intentado que una parte de la muestra sea como su estudio, con fotos enmarcadas de diferentes tamaños, épocas y series.

“El espacio tampoco te deja otra opción que dar ese paseo, porque es envolvente y hay obra desde más o menos el año 1980 hasta 2022, porque la película que se proyecta en la cúpula, que es el colofón. La hice de nadadores y la terminamos este año. Es mi última pieza. La verdad es que necesitaba un desafío en mi vida”, relata. Normalmente, en este espacio suelen proyectar entrevistas con los autores de las obra.

“Yo es que ya estoy harto de mí, ya tengo el ego más que cubierto, pero no soy un teórico de la fotografía, así que, no me veía y pensé que qué mejor que coronar todo aquello, en un depósito de agua, que metiendo agua allí. Son los nadadores de la Solana que van y vienen. Es una metáfora del esfuerzo, de la resistencia, de flotar y no hundirse. A mí me vino muy bien porque me hacía falta algo así”, reflexiona Caramés, que se muestra muy satisfecho también con el resultado del catálogo de la exposición, realizado por Fabulatorio y que cuenta con un tipo de papel diferente para cada una de las partes que componen la muestra.

Si Vari Caramés nos pudiese coger de la mano y llevarnos a la exposición, diría que la primera planta es un “Gabinete de curiosidades”, un repaso de sus “veinte años en blanco y negro”, desde 1980 hasta el año 2000, cuando no exponía ninguna de las instantáneas que hacía en color. “Es como si hubiese trasladado mi estudio y mi casa allí. Es un mosaico, son originales hechos en laboratorio, que son de coleccionistas privados y de la Fundación Foto Colectania”. Enfrente está Nadar, una serie que hizo en los ochenta en La Solana, pero que no cerró hasta 2010.

En la segunda planta está ya su etapa colorista. “Son pinceladas de mis series. Hay fotos de Color, de Miraxes, Tránsito, Escenarios y Recreo. Y ya en la tercera planta están las dos últimas series que hice, la del parque de O Pasatempo, que es la única que está entera, con su película en Súper 8, y Lugares, que la hice en 2019. Hay unas escaleritas y ya en la cúpula te relajas y ves a los nadadores”, comenta Caramés, que asegura que ha recibido comentarios muy positivos, pero los que más le gustan son los que le dicen que, tras visitar la exposición, dan ganas “de hacer dos cosas: hacer fotos y meterse en una piscina”.

"Es como un autorretrato y me veo bien reflejado, es muy personal y yo estoy ahí. Es un antes y un después, porque ahora ya me empieza a picar el gusanillo de la fotografía otra vez"

“Es lo mejor que me pueden decir, porque a mí las exposiciones que me gustan son las que me provocan, las que me dan ganas de hacer cosas”, confiesa Caramés, que ha tenido siempre muy presente el agua en su obra creativa. Tan a gusto se ha sentido haciendo esta muestra que define el montaje como “libre y burbujeante”, tanto, que ni siquiera sabe cuántas obras hay expuestas y es que, al llegar al espacio, a pesar de que había pensado, medido y dibujado mucho en casa, al final, se dejó sorprender.

“A mí esta exposición me ilusionó y me activó. Es muy importante para mí porque me ha hecho encontrarme conmigo mismo, tanto tiempo buscando en cajitas y repasando mi vida, me metí en el túnel del tiempo sin querer, y ahí vinieron los recuerdos y la memoria. Me ha reubicado también porque es como un autorretrato y me veo bien reflejado, es muy personal y yo estoy ahí. Es como un antes y un después, porque ahora ya me empieza a picar el gusanillo de la fotografía otra vez, lo llevo con calma, porque tengo ganas, pero no quiero forzar nada”, explica.