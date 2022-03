El Concello supedita la compra de muelles a la “puesta en marcha del tren” para liberarlos

La licitación del acceso ferroviario al puerto exterior de A Coruña, cuyo proceso arrancó a finales del mes pasado, pasó ayer por el escaparate de la presentación institucional. En presencia de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, el Concello escenificó el esperado concurso de la obra del tren a punta Langosteira con la exposición de sus detalles técnicos y de su trascendencia en palabras de cargos públicos: la alcaldesa, la presidenta de Adif y la propia ministra. También hablaron la conselleira de Infraestruturas y el presidente del Puerto antes de la presentación, quienes, tras celebrar la licitación, reprocharon al Ayuntamiento que no haya concretado aún su adquisición de los muelles urbanos de Batería y Calvo Sotelo para reordenar la fachada marítima, anunciada el pasado verano pero sin fondos en el presupuesto municipal de 2022, que se acaba de aprobar de forma inicial. El Concello explicó después que antes de esta operación hay que “poner en marcha” el tren para garantizar que los muelles “queden liberados”.

Nadie en el acto hizo alusión a la prevista compra de estos terrenos por parte de las administraciones (el 75% el Concello, el 20% la Xunta y el 5% la Autoridad Portuaria, según lo acordado), como tampoco a la condonación de la deuda del Puerto con Puertos del Estado (200 millones de euros) por el crédito para construir la dársena exterior. Ni la ministra ni la alcaldesa atendieron a los medios, que trasladaron preguntas sobre estos asuntos al departamento de comunicación. Fuentes municipales aclararon horas después que, aunque se abordaron “otros asuntos” en la cita de ayer, “lo primero es poner en marcha el tren a Langosteira para después garantizar que los muelles interiores queden liberados y se puedan abrir a la ciudadanía”, algo en lo que el Gobierno local, añaden, “está trabajando”.

La explicación, que no matiza en qué consiste la “puesta en marcha del tren” —adjudicación, inicio de la obra o final—, choca con los planes previstos para Batería y Calvo Sotelo, puesto que el primer muelle ya está vacío de actividad portuaria —y tiene ahora uso cultural (la exposición de Lindbergh) sin haber sido desafectado—, y el segundo lo estará este año. Ninguno de los dos depende de la conexión ferroviaria. La operatividad del enlace afecta sobre todo a la actividad en San Diego, donde las concesiones no concluirán hasta 2027.

La conselleira Ethel Vázquez y el presidente del Puerto, Martín Fernández Prado, se mostraron contrariados porque el Concello no haya avanzado qué planes tiene respecto a Batería y Calvo Sotelo, para los que aún no hay un protocolo con compromisos económicos. “El Concello debe arrojar luz sobre la fachada marítima, que va ligada al tren, y los presupuestos locales no reflejan lo que se acordó en las reuniones”, comentó Vázquez. Un día después de que su órgano y Puertos del Estado reclamasen concreción sobre estos acuerdos portuarios, Fernández Prado criticó al Gobierno local por “no asumir su compromiso ni dejar que otras administraciones lo hagan”.

El acto institucional de ayer enfatizó la importancia de la conexión ferroviaria a punta Langosteira, acompañada de la asignación partidista de méritos. La alcaldesa, Inés Rey, recordó que ella convocó hace más de un año a todas las administraciones a resolver en A Coruña el futuro de los asuntos portuarios que estaban estancados. “Hace un año esto era una quimera y los titulares eran apocalípticos. Fruto del diálogo, hoy la licitación del tren es una obra fundamental para A Coruña, el puerto y el futuro económico de nuestra área”, dijo.

Rey agradeció “el compromiso” del anterior ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y “la implicación” de la anterior presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. El relevo de Ábalos en el Ministerio, Raquel Sánchez, destacó que el ferrocarril al puerto exterior es “una obra de Estado que vertebra la estructura logística y económica del país” y situó su “germen” en la reunión convocada por la alcaldesa el 23 de febrero de 2021.

La conselleira de Infraestruturas y el presidente portuario, que fue exconcejal popular y lo nombró el PP en su cargo, desviaron la fecha clave a marzo, a un encuentro en Madrid entre Ábalos y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tras el cual se anunció el compromiso del Gobierno central con el enlace ferroviario. Vázquez y Fernández Prado atribuyeron los méritos al mandatario gallego por “el acuerdo político” alcanzado, así como a la colaboración entre todas las administraciones.

La presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, explicó detalles sobre la licitación del tren a Langosteira, como el coste (157,1 millones de euros en total), el plazo para la presentación de ofertas de las empresas (acaba el 4 de abril) y las características del trazado (6,7 kilómetros, de los que cinco discurren en dos túneles).

El alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, intervino en el acto para recordar que el 85% del trazado del tren al puerto exterior discurre por su municipio, que, añadió, “ha padecido todas las actuaciones relativas a su construcción, incluidas las expropiaciones para los terrenos del puerto y para la conexión ferroviaria”. “El tren será el motor económico que esperamos”, concluyó.

Intermodal

La presidenta de Adif anunció también que la licitación de la estación intermodal de A Coruña se llevará a cabo en el primer semestre de este año. Domínguez aclaró que su órgano está terminando el proceso de supervisión del proyecto y espera poder aprobarlo este mismo mes. “Tras trabajar de forma coordinada con la Xunta y el Ayuntamiento”, la presidenta informó de que en febrero se aprobó el proyecto denominado de actuaciones en elementos comunes, que se podrá licitar también “próximamente”. La obra de competencia estatal en la intermodal, que incluye la remodelación de la terminal ferroviaria de San Cristóbal, ha sufrido cuatro retrasos desde que se anunció su licitación en junio de 2019.