Nuevo retraso en la reforma de la plaza de Monte Alto: ¿Por qué todas las empresas renuncian a la obra?

Las cuatro constructoras que se habían presentado para reformar la plaza y mercado de Monte Alto han renunciado a la obra. Las tres que más puntuación habían obtenido en el concurso lo hicieron las pasadas semanas, como adelantó LA OPINIÓN, y la negativa de la última, Construcciones López Cao, se dio a conocer en la mesa de contratación municipal de ayer. Según confirman fuentes municipales, el proyecto saldrá de nuevo a concurso “en el menor tiempo posible”, aunque añadiendo un retraso de varios meses a un proyecto que se anunció por primera vez en 2015.

Fuentes conocedoras del proceso apuntan a que la negativa de las empresas se debió a la “demora” al adjudicar la obra, pues el Ayuntamiento excedió los plazos legales, y al “alza de los precios de materiales”. Así lo puso por escrito la empresa mejor valorada, Construcciones Ángel Jove, que señaló que el retraso hacía “imposible mantener los precios ofertados” en un contexto inflacionario. El Concello, sin admitir que haya cometido una demora, señala que en la próxima licitación se incrementará el importe para adecuarlo a los precios que se están pagando en el sector.

Pero el retraso existió, al menos, en los términos previstos por la Ley de Contratos d el Sector Público. La licitación, esto es, el proceso de concurso al que pueden presentarse las empresas, se abrió en mayo del año pasado, y los sobres con las propuestas de las cuatro constructoras se abrieron el 18 de junio de 2021.

Según la legislación sobre contratación, el Concello tendría que haber adjudicado la obra a la empresa con mejor valoración en dos meses, pero esto no se hizo hasta el pasado 14 de enero, con una demora de casi cinco. Debido al incumplimiento de los plazos legales, las empresas pueden renunciar, y con derecho a que les devuelvan el dinero que aportaron como garantía.

La reforma del entorno de la plaza de Monte Alto se prometió por primera vez en 2015, por parte del Gobierno local del Partido Popular y como promesa electoral ante las elecciones municipales de este año. Tras estas les sucedió en María Pita Marea Atlántica, que anunció un proyecto más ambicioso.

Pero este no se redactó hasta inicios de 2019, a finales de mandato y el plan tardó un año en aprobarse, ya con el PSOE en el Gobierno local. El concurso no llegó hasta mayo de 2021, y, aunque ninguna empresa hubiese renunciado, la adjudicación no se hubiese realizado hasta enero de este año.

El Concello señala el nuevo concurso no modificará el proyecto, tan solo las cuantías, pero, aunque se adjudique este año, es imposible que la obra se finalice en este mandato. El periodo estimado de duración de los trabajos es de dos años.

Rey confirma a Díaz como edil de Urbanismo

Tras la dimisión del concejal de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Movilidad, Juan Manuel Díaz Villoslada, el cargo pasará a estar ocupado por el a día de hoy es el consejero técnico de este departamento, Francisco Dinís Díaz, según confirmó ayer la alcaldesa, Inés Rey, en una radio local. La sucesión se daba por hecha, ya que Díaz es el siguiente en la lista del PSOE y el propio Villoslada señaló a este diario que había dado “un paso atrás” por sus diferencias con el Gobierno local y porque su sucesor podría formar parte de un equipo “más compactado”. Díaz es doctor en Arquitectura, y trabajó durante varios años en la profesión, participando, entre otros, en la redacción del Plan Especial de Protección e Rehabilitación Interior da Pescadería e Cidade Vella da Coruña (Pepri). Es consejero técnico municipal desde que empezó este mandato.