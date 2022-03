Remedios para paliar la soledad

Marita Seijo pasa de los 80 y, al igual que muchas personas mayores en la ciudad de A Coruña, vive sola. Su situación no es ninguna anomalía: viuda, con dos hijas ya casadas, una de ellas fuera del continente, Marita Seijo no quiere ceder su autonomía ni su independencia en pos de la compañía, pero tampoco se resigna a la soledad. “Yo me apunto a un bombardeo”, asegura. Bien lo saben los técnicos y coordinadores del área de mayores de Cruz Roja en A Coruña, donde es una habitual desde hace más de diez años. En la sede coruñesa de la institución es normal encontrarla asistiendo, sin fallar, a charlas, talleres e iniciativas. “Son mis ángeles de la guarda”, dice, refiriéndose a los trabajadores de la entidad, a quienes ya considera “familia”.

La de esta coruñesa es una forma de ocupar el tiempo y tejer redes por la que cada vez más personas mayores que, por los motivos que sean, residen solas en la ciudad, optan para sentirse acompañadas. En A Coruña, uno de cada cuatro hogares está habitado por una sola persona mayor de 65 años. Los datos no dejan lugar a dudas: solo en la ciudad hay un total de 28.305 viviendas en las que reside solo un jubilado, lo que supone el número más alto de las siete ciudades. En porcentaje, un 25,9%, es también la tasa más elevada de las urbes gallegas. Ante el progresivo aumento de estos casos conforme pasan los años, las entidades de la ciudad que trabajan con población sénior advierten: vivir solo no tiene por qué significar estar solo, ni sentirse solo. Sobre todo, si no se quiere. Marita Seijo es el ejemplo. En Cruz Roja asiste a talleres de memoria, a charlas, hace ejercicio para mantenerse activa y, sobre todo, amplía su círculo de amistades, a una edad en la que no siempre es sencillo conocer gente con intereses comunes. “Para mí, venir aquí tiene mucho aliciente, porque estoy viuda y vivo sola. Me gusta mucho porque es una forma de relacionarse. A veces, las compañeras del grupo salimos y tomamos un café. El personal es como una familia, son muy generosos con nosotros, están muy pendientes”, asegura. Tiene motivos para sentirse tranquila. La coruñesa es una de las usuarias del programa de Teleasistencia, que la entidad pone a disposición de las personas que, como ella, no tienen quien les atienda de forma inmediata en sus hogares si sufren algún percance. “Tengo un aparatito en casa, por el que me suelen llamar para ver cómo me encuentro, o si necesito algo. Tienes la seguridad de que, si pasa algo, tienes a alguien ahí en todo momento. Es como tener una persona a tu lado”, asegura. Si por algo se caracteriza el área de mayores que la entidad maneja en A Coruña, es por disponer de un amplio abanico de proyectos orientados a cubrir las necesidades de las personas mayores en la ciudad, sean estas cuales sean. Los perfiles no siempre son los mismos. Tampoco la situación demanda, siempre, las mismas intervenciones. “Tenemos programas de acompañamiento, donde un voluntario acompaña a las personas con autonomía o movilidad reducida a sus citas médicas y trámites, atención a personas con funciones cognitivas deterioradas, proyectos enfocados al estado físico y la promoción de hábitos saludables, otros dirigidos a la persona en proceso de envejecimiento para prepararla para ese proceso vital…”, enumera la coordinadora del área de mayores de Cruz Roja A Coruña, María Pombal. Compañía y consejo al otro lado del teléfono Una larga lista que no deja ningún campo por explorar, desde la prevención del sedentarismo, hasta la atención a las cuidadoras de personas dependientes, un rol complicado que requiere de seguimiento psicológico, formación e incluso atención sanitaria; e incluso programas que se centran en combatir la discriminación a personas mayores y empoderar a este colectivo en lo relativo a sus derechos. “Luchamos contra el edadismo. Intentamos que se respete la forma de ver la vida de las personas mayores, que sepan que sus decisiones son igual de importantes que cuando tenían edad adulta. Les formamos para que detecten timos, estafas o situaciones de maltrato”, ilustra Pombal. No todas las soledades están tan bien llevadas como la de Marita Seijo. En A Coruña, como en muchas otras ciudades cuyas dimensiones impiden, a veces, la noción de comunidad de las entidades poblacionales de menor tamaño, existen miles de situaciones de soledad mal gestionada que derivan, si no se interviene, en aislamiento. Para evitarlo, en Cruz Roja disponen de dos herramientas: los proyectos Antenas y Enrédate. El primero sirve como puente al segundo, que tiene el objetivo de mejorar las redes sociales de las personas que viven solas o sufren aislamiento social. Antes de eso, advierten sus responsables, hace falta todo un trabajo previo. Ahí es donde entra Antenas: como su propio nombre indica, el proyecto se basa en agudizar los oídos. “Uno de los retos que teníamos era el de detectar esa soledad no deseada y la brecha digital. Nos preocupaba ese grupo de personas mayores a las que nos es más complicado llegar, porque son menos proclives a participar en estos proyectos. Abarca al desarrollo comunitario e implica a todos los establecimientos cercanos a estas personas: tiendas, farmacias, centros cívicos… como una forma de poder acercarnos a ellas”, explica Pombal. Conocer, apoyar y convencer. Y, tras ese punto de partida, un pasaporte a la comunidad en la que, muchas veces, no es sencillo entrar. “Se mantiene la confidencialidad, pero se facilita que lleguen a nosotros, siempre con ese trabajo previo”, explica la coordinadora del área. Centros de relación Una filosofía que comparten en el Espazo+60 que Afundación gestiona en Rúa Alta y que ya es uno de los centros de referencia en la creación de vínculos de las personas mayores de la ciudad. “Lo difícil aquí es no relacionarse. La gente que entra por la puerta ya viene a eso. Los grupos invitan, es un xente con xente. Al final, están con personas de su edad, con las que comparten afinidad”, explica su directora, María Calvo. No hay lugar al aburrimiento ni a los ratos muertos. Y, si los hay, se llenan: actividades como informática, gimnasia, clases de idiomas, de baile y talleres. Para la soledad no deseada, remedios dinámicos, como el proyecto Pasea y conversa, que dota de movimiento a las antiguas tertulias de las cafeterías con algo tan sencillo como recorrer la ciudad. “Es una actividad enfocada a las personas más reacias a salir de casa. Salimos en grupo los martes y paseamos por la ciudad, algunas veces a ver una exposición, otras a visitas guiadas…”, explica María Calvo. Pasea y conversa tiene su versión “motorizada” en el formato Pedalea y conversa, a través del que los voluntarios de la entidad trasladan a los usuarios en vehículos a pedales por toda la ciudad, ayudando a que se reencuentren con lugares perdidos en la memoria. “Es una actividad que fue especialmente bonita después del confinamiento, donde la gente mayor pasó mucho tiempo sola. Pedían a los voluntarios que los llevasen al barrio donde se criaron, o a ver las luces de Navidad”, relata la directora del centro de Afundación. La actividad, como muchas otras, está destinada a llenar ese vacío relacional que dejó el aislamiento de la pandemia en muchas personas mayores, y a favorecer, de nuevo, el volver a conectarse y a estrechar relaciones. Para muchas personas mayores a quienes la soledad le ha sobrevenido sin buscarla por una pérdida reciente, establecer estos vínculos resulta, si cabe, todavía más importante. “Por ejemplo, hay un señor que se quedó viudo hace nueve meses, que empezó a venir aquí, ahora es socio y está encantado. El centro les ofrece esa relación hasta donde ellos quieren, con toda la independencia del mundo. Mucha gente se queda viuda y está bien tanto física como mentalmente, pero viene aquí a mitigar esas soledades”, señala María Calvo. Los lazos que se crean a través del hábito de encontrarse hacen la función, a veces, de compañía en la distancia. Cuando uno falta, el resto lo notan. A la hora de la verdad, nadie está solo. “Hay veces que, si una persona no viene a una actividad, el resto me lo dicen. Están pendientes unos de otros. Entonces, tú llamas y compruebas que todo está bien. La persona se siente tranquila, y se lleva la alegría de que hay alguien pendiente de eso”, concluye.