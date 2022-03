Así es vivir siendo un ocupa en A Coruña

María y Omar conviven con la ocupación desde lugares opuestos. Ella convive con dos edificios ocupados en la calle Noia, en la que reside, y cuenta el “miedo” que vive ante los robos y el tráfico de drogas que generan algunos residentes ilegales. Él vive en un piso ocupado en A Coruña desde hace tres años, y, sin papeles que le permitan trabajar, malvive; su miedo es a la Policía y a la falta de futuro. Los dos temen ser reconocidos: solo han querido hablar con nombres supuestos.

Omar nació en Marruecos, y vivió allí 25 de sus 32 años. Era técnico de máquinas de coser, y tiene “un diploma” que lo prueba, pero pensó en entrar en Europa para tener “un buen futuro”. Ahora los refugiados ucranianos abarrotan Europa, huyendo de las bombas que caen sobre Kharkiv y Mariúpol, pero él llegó mezclado con la oleada de sirios que huían de los mismos proyectiles en Aleppo y Raqqa en 2015.

"Entré por Grecia en 2015 y fue duro. Estuve en la frontera un mes, durmiendo en la calle, con hielo"

Cruzó el mar desde Turquía y el primer país europeo que pisó fue Grecia. “Fue un poco duro. Estuve en la frontera un mes, durmiendo en la calle, con hielo”. Luego consiguió dar el salto a Macedonia, y en busca de un lugar donde asentarse recorrió buena parte de la UE: “Dinamarca, Eslovenia, Austria, Alemania, donde viví casi dos años, luego Ámsterdam y Bruselas”. Entró en España por Bayona y, tras pasar por varias ciudades, llegó a A Coruña hace cuatro años, sin amigos, familia ni permiso para trabajar. “He perdido ocho años, sin trabajo, sin nada”, resume su periplo.

Los primeros cuatro meses no tenía el lujo de un techo. “Pedía mantas y en Casco o Padre Rubinos, y con eso se arregla un chabolo, buscando hacer una cama. Es mejor que nada” explica en español con fuerte acento. Luego empezó a ocupar, y lleva en un piso que no le pertenece tres años, con un amigo. “Es mejor que la calle. Tenemos agua, y luz también, pero no ducha” explica Omar, que acude a entidades benéficas para poder lavarse.

Su sueño sería tener un “trabajo normal” para poder permitirse alquilar. “No quiero un Ferrari”, afirma entre risas ,“solo trabajar, ser legal, tener un piso con una ducha, casarme. Tengo experiencia y soy trabajador”.

Insiste en que ha intentado conseguir esta vida. “El año pasado fui a Pocomaco, a las fábricas. He dejado mi currículum en más de 40 empresas. A veces me llaman, pero me faltan papeles”. Viajar a una ciudad más grande queda descartado; allí hay más posibilidades de buscarse la vida, pero “la Policía no es la de aquí”.

¿Y cómo vive, entonces? “Luchando”. A veces trabaja en negro, “un día, dos días”, de ayudante de carpintero o lo que le surja. Para ocupar las tardes, ha montado “un salón pequeñito” en su piso, en el que corta el pelo a amigos y conocidos. Con esto y la beneficencia tiene “para vivir”.

¿Y qué pasa con los robos, el tráfico de droga, la violencia que algunos vecinos achacan a la ocupación? “Hay gente que lo hace” afirma Omar, que conoce a algunos que se encuentra en asociaciones benéficas. “Pero no es mi camino”, defiende “yo nunca he ido a las peleas, no he ido a robar”. Aunque sí ha tenido dos causas, ambas por hurtos (sustracciones sin violencia, y en una le pusieron una multa). “Pero yo no fui. Fui a una fiesta en Santa Cristina, había un grupo que no conocía muy bien, robaron un teléfono y lo pusieron en mi mochila, afirma.

También prolifera, en el ambiente en el que se mueve, la desesperación y la frustración, y la bebida y la droga para escapar del tedio y la ansiedad. “No ando con la gente de la droga, y, si tengo trabajo, no hago nada de eso”, afirma Omar “el trabajo, para mí, es mi droga. Si me dan trabajo, dejo hasta el tabaco”.

“Vamos por la calle por miedo”

María tiene trabajo, casa, familia, lo que le falta a Omar, pero la ocupación también le afecta. Vive en la calle Noia, con dos edificios ocupados en la misma vía y otros en las cercanas, y, aunque explica que no todos los ocupas son problemáticos, son una fuente de ansiedad. “La zona más conflictiva es la cercana al hostal”, explica, “estamos mal, vamos por la calle con miedo”.

Lleva una década en el barrio, y fecha el momento en el que empezó a empeorar la situación en el inicio de la pandemia. Ahora “entran en los pisos, te vigilan, cuando no están aprovechan para robarte... En Ramón Cabanillas hay jeringuillas, consumen allí y los niños no pueden andar”. Hay otros edificios en los que “no hay ruido, no hay follones”, como el 54 de su misma vía, en el que entraron hace un año, pero no le “gustaría” tener un ocupa en su edificio.

"El Ayuntamiento tiene que meter mano con la ocupación, las drogas y el trapicheo en la calle."

Y la labor policial, considera, sirve de poco. “El Ayuntamiento tiene que meter mano con la ocupación, las drogas y el trapicheo en la calle: a veces la patrulla pasa para multar coches, pero no vigila”, afirma.

En una ocasión, señala, ella misma vio cómo estaban entrando en un piso. “Llamé a la Policía cuando no llevaban 24 horas metidos, vi cómo pinchaban la luz y entraban”. Los agentes “hicieron un poco el paripé, pidieron documentos de identidad, y poco más”.

Denunció... Y rechazó ir a juicio: “No quiero tener ningún problema: tengo un bebé de dos años”. Una vez más, por miedo, un miedo que la acompañará, y también a Omar, hasta que alguien les garantice lo único que desean: una vida normal.