La huelga de camioneros en A Coruña por el alza del gasoil deja una “notable” baja de tráfico en el Puerto

La huelga indefinida de camioneros por la subida del diésel, iniciada ayer a nivel nacional por la minoritaria Plataforma en Defensa del Sector del Transporte, tuvo seguimiento en A Coruña por parte de las cooperativas Cooperativa de Camiones Basculantes (Codebas) y Transpuerto, que se situaron por la mañana a la entrada del muelle de San Diego como piquetes informativos. Pese a que no impidieron el paso a los vehículos, fuentes del Puerto afirman que se registró “un notable descenso del transporte” en graneles, los bienes que se transportan sin embalar.

El presidente de Codebas, Juan Ramón Torres Varela, elevó la magnitud del paro y afirmó ayer que “en el Puerto se mueven diariamente más de 300 o 400, no está entrando ni saliendo nadie”. Aunque no supo decir cuántos vehículos se detuvieron en la ciudad, según sus cálculos, Codebas agrupa a unos 60 camiones en A Coruña, y Transpuerto a otros tantos. Sin embargo, el seguimiento de la huelga no fue completo en A Coruña, y la vicepresidenta de la Asociación Coruñesa de Transportes Discrecionales y Especiales (Acotrades) indicó ayer que sus asociados no se unieron a las movilizaciones.

"La constante subida del gasoi hace que la gente esté trabajando y perdiendo dinero”

Torres señaló que la protesta deriva del “problema más grande que tenemos en el transporte, la constante subida del gasoil”, que hace que la gente esté trabajando y “perdiendo dinero”. Según sus cálculos, este año el diésel les ha subido más del 50%, y también se incrementan otros gastos, como las ruedas, cuyo coste aumentó “un 20%”.

Además, “no somos capaces de repercutirlo sobre nuestros clientes”. El Real Decreto-ley 3/2022, publicado este mismo mes, hace obligatorio la revisión de los contratos de transporte ante la subida del gasóleo, pero Torres cree que esta actualización “no se está llevando a cabo”.

Según afirma, les ha llegado información sobre la fórmula para revisar los precios esta semana, pero “cuenta una subida del diésel del 30% cuando pasa del 50%”, suponiendo un descuadre entre medias.

El presidente de Codebas, que considera que esta situación afecta más a los autónomos y que estos suponen la mayoría del sector, añade que si esta fórmula se aplica de manera “trimestral o semestral” se obliga a los transportistas a aguantar el sobrecoste entre medias. En lo relativo a cuánto se va a prolongar el paro en A Coruña, Torres remite a la plataforma nacional, que reclama que el Gobierno prohiba la contratación a pérdida. Durante las acciones de ayer el Concello no registró incidentes graves, aunque sí “hubo algunos momentos de tensión” con transportistas de pescado.

La pesca reclama precios máximos para el combustible

El incremento de los combustibles afecta también a la flota pesquera. Los barcos de arrastre litoral, y algunos del Gran Sol, empezaron a detenerse la semana pasada, y aunque el patrón mayor de la Cofradía, Felipe Canosa, señala que por el momento no ha habido amarres masivos entre la flota de bajura, sí reclama “regular el precio máximo del combustible, el gasoil y la gasolina, y fijar un precio máximo que permita ser rentable”.

Según señala, hace un año el litro de diésel estaba a 46 céntimos, y “ahora a 1,10, a 1,14 euros: no nos está compensando salir a faenar, no llegas a cubrir gastos”. No vale incrementar el precio del pescado (que en la Lonja se subasta a la baja) en la misma proporción porque “nadie en el mercado lo va a pagar”. Detenerse temporalmente, explica, impide cualquier ingreso y sigue habiendo costes fijos. Si se mantiene el precio del combustible, prevé Canosa, habrá “un sufrimiento exagerado” y patrones que dejarán la pesca.