Vicente vende cupones de la ONCE en Mesoiro. Este sábado, que hizo mucho viento, algunos de los billetes salieron volando, lo que, sin duda, podría ser un vendaval de millones perdidos y un buen disgusto para Vicente. Sin embargo, no fue así, ya que los vecinos que estaban por la zona, al darse cuenta del contratiempo que había sufrido su vendedor, no tardaron en ponerse manos a la obra y a intentar capturar al vuelo o en la acera los billetes, devolviéndoselos a su dueño. Para mostrar su gratitud, Vicente escribió una nota que hizo llegar a la asociación de vecinos de Novo Mesoiro y que esta difundió en Instagram para que el agradecimiento llegue a todos los que ayudaron.