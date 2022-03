“Solo pienso en que mis hijos están a salvo”

Para explicar el miedo que ha pasado los nueve días que Victoria pasó en la guerra, en su casa, en Kiev, esta joven de treinta años abre la galería de su móvil y enseña un vídeo, como una historia de Instagram en el que muestra que está bien, que está calentando la comida en el microondas, pero, en cuanto la cámara llega a la ventana, se puede ver el avance de la guerra en forma de una columna de humo negro y de destrucción. Ella, que vivía cerca de un aeropuerto, vio cómo las bombas lo hacían añicos, así como a otros dos edificios cercanos. Victoria, que tiene treinta años y es instructora de yoga, lleva cinco días en A Coruña y, ayer, para contar su historia, para agradecer a la ciudad que la hubiese acogido y para levantar su voz contra la guerra en Ucrania, acudió a la concentración que la asociación AGA-Ucraína convocó a las 12.00 horas en María Pita.

Julia tampoco quiso faltar a la cita, con lágrimas en los ojos y uno de sus tres hijos durmiendo en sus brazos, explicó a este diario su historia.

Inició su huida del conflicto el 1 de marzo, caminó durante ocho kilómetros con sus hijos, con miedo y frío y, en un momento, cuando “ya no tenían más fuerzas” para seguir avanzando, se sentaron en la carretera. Un grupo de voluntarios consiguió ponerlos a salvo y desde la frontera con Moldavia los trasladó a Bucarest y después a Madrid y de Madrid a A Coruña. “Nos dieron de comer y nos compraron el billete”, relataba ayer, mientras sonaba el himno de su país al inicio de la concentración, a la que acudieron decenas de personas. En Galicia tiene amigos, pero una vez en A Coruña se instaló en la casa de “un señor mayor”, que ha acogido a su familia. “Es muy majo el abuelo”, describía ayer Julia, entre lágrimas y con la ayuda de Natalia, una ucraniana que reside en la ciudad desde hace ya varios años, que se presta como traductora.

El marido de Julia se quedó en Ucrania, ella sabe que, normalmente, duerme “en un refugio” porque, por ahora, aunque las conexiones son “muy malas”, todavía se puede comunicar con él. De su barrio sabe que está “todo destruido” y que los habitantes “han sido evacuados”. Sabe también que su casa ha sido ocupada por el ejército ruso y que entraron en ella “como si fueran sus dueños”. Tanto, que ni siquiera tiene su documentación aquí. “Se quedó en casa y no nos dejaron entrar a cogerla. A los que intentaban pasar, los mataban”, recordaba.

“La gente que se quedó allí está en los sótanos, tiene miedo de salir, por si los matan”, describía ayer esta mujer que, antes de que estallase el conflicto, se dedicaba a la venta de material de construcción y de jardinería, y que tampoco pudo entrar en el mercado en el que trabajaba antes de partir.

Por ahora, no piensa en el futuro, solo en el día a día. “Lo único en lo que pienso es en que mis hijos están a salvo. En esta situación nadie piensa en uno mismo, solo pienso en que allá no hay paz para mis hijos”, reconocía ayer, arropada por compatriotas y por sus nuevos vecinos. Entre ellos, la edila de Benestar Social, Yoya Neira, y también concejales del PP, que no faltaron a la cita que la asociación ha decidido convocar todos los domingos en la plaza del Concello.

Ante ellos, Victoria, que nunca había viajado a España, contó que “nunca había hecho planes de vivir en otro país” que no fuese el suyo. Incluso, cuando estalló la guerra, se resistió a marcharse. Pensaba que podría quedarse hasta el final del conflicto sobreviviendo en casa. A menudo se encerraba en el baño o en el sótano del edificio, pero pasados nueve días, ya vio que no, que tenía que huir. “Me di cuenta de que no podía quedarme más tiempo en ese sitio porque era realmente peligroso y me podía morir”, decía ayer entre lágrimas.

“Llegué a A Coruña hace cinco días y me llevó cinco días también el viaje hasta aquí. Estoy muy agradecida a la gente de A Coruña de cómo me está recibiendo”, comentaba muy emocionada. Ella llegó junto a otros refugiados a España, su hermano, que es militar, se quedó en Ucrania y también su padre, que conduce un autobús, por lo que no sabe a ciencia cierta dónde está. Su madre y su abuela se quedaron también en el país y con todos ha mantenido el contacto a diario, así que, al menos, sabe que están vivos.

“Los que llegamos, tenemos que empezar de cero y nos estáis ayudando mucho, vuestros corazones son enormes”, comentaba ayer en su discurso, para agradecer la acogida de unas personas que, como ella dice, “solo piensan en sobrevivir”.

“Espero que los ucranianos que están abandonando sus casas y su país puedan volver pronto para reconstruirlo, que es lo que queremos. Espero que la gente que esté llegando pueda volver a disfrutar de la vida, porque aún estando aquí, estando a salvo, es imposible”, reconocía ayer.

Natalia, que es ucraniana pero que vive en A Coruña, admitía ayer que seguía en “estado de shock” por lo que está ocurriendo. El primer día del conflicto, ella, junto a otros compatriotas, acudió también a María Pita, entonces, deseaba que el final de la guerra acabase cuanto antes. Tras más de dos semanas de conflicto confesaba ayer que estaba empezando a asumir, no sin dolor, que esto “irá para largo”. A la reunión acudió con banderas de cartulina que unos niños habían hecho en clase, en señal de solidaridad con los pequeños ucranianos víctimas del conflicto.

A la concentración asistió ayer también Anna, que es rusa y lleva seis años viviendo en España, para decir que está en contra de la guerra. “No conozco a nadie que esté apoyando la guerra, todas las personas de mi entorno lo único que desean es que esto se acabe. Nuestro país está pasando por una etapa muy difícil y estoy sufriendo por los dos, por el pueblo ucraniano y por el ruso, porque nosotros también lo estamos pasando muy mal, estamos aislados. Es horrible. Mi corazón está entre los dos pueblos”, reconocía ayer esta joven, a la que, según confesaba, la habían dejado de seguir personas en Instagram solo por ser rusa. “Nunca pensé en tener que decir las palabras ‘el marido de mi amiga está en la guerra”, confesaba ayer, sabiendo que es mucho más que una frase, que es un peligro real.

Sergio lleva 18 años en A Coruña y es de Jersón. Es, como el mismo se define, “ucraniano de nacimiento y gallego de corazón”, ayer, en el micrófono de María Pita, decía que el 13 de marzo en su ciudad solía ser “un día grande”, porque ese mismo día en 1945 fueron “liberados del ejército nazi”, pero que ayer no lo fue, porque estaban “los nazis del Putin” recorriendo sus calles.