La huelga de camioneros paraliza el Puerto de A Coruña: "El tráfico está prácticamente parado"

La huelga del transporte por la subida de precios del gasoil, iniciada ayer, ha paralizado esta mañana el tráfico de entrada y salida a las instalaciones portuarias de A Coruña. Aunque los piquetes situados a la entrada no detienen físicamente a los camiones, fuentes de la Autoridad Portuaria señalan que "el tráfico de mercancías está prácticamente parado y no hay salida de cereales". En cuanto al pescado, el presidente de la Lonja, Juan Carlos Corrás, afirma que esta mañana todavía han salido furgonetas de reparto hacia los mercados locales, pero "no ha salido ningún camión" de los que abastecen a los grandes compradores.

A la huelga se han sumado dos cooperativas de transportistas, Codebas y Transpuerto, pero hay otras empresas que no participan y que ayer siguieron moviendo productos del mar. Pero Corrás afirma que los huelguistas "hoy ya dijeron que no salía ningún camión" y las empresas que no se incorporaron al paro "decidieron no salir con el pescado ante esta situación tensa". El presidente de la Lonja señala que hay miedo de que en los próximos días tampoco salga pescado hacia los mercados locales. "Crea problemas para la Lonja, los barcos y los compradores" afirma Corrás. La huelga de camioneros en A Coruña por el alza del gasoil deja una “notable” baja de tráfico en el Puerto El paro se ha convocado a nivel nacional por parte de la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte, minoritaria a nivel nacional y que reclama que el Gobierno prohiba la contratación a pérdida, una situación que, denuncian sus representantes, se da por el incremento de costes del combustible.