Hacienda devuelve el céntimo prometido

El mes pasado, este periódico informaba de que la Agencia Tributaria había comunicado a un contribuyente que debía devolverle un céntimo tras haber revisado su declaración de la renta, lo que causó sorpresa al afectado Julio López Sotelo, ya que la notificación le llegó por correo postal y su envío supuso un coste superior al de la devolución. El afectado consideró esta actuación como un “pitorreo” y aseguró que si se hubiera percatado de que le correspondía ese céntimo, no lo habría solicitado. Pero Hacienda está dispuesta a demostrar que no se queda con nada que no le pertenezca y ya ha devuelto a este contribuyente el céntimo prometido.