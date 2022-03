Hijos de Rivera teme tener que suspender su actividad industrial por el paro de camiones

La continuidad de la huelga del sector del transporte, convocada por la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte de Mercancías y motivada por la continua subida de los precios de los combustibles, genera ya problemas de abastecimiento a empresas y comercios de la ciudad y el área metropolitana, hasta el punto de que algunas compañías se plantean la interrupción de su actividad si se mantiene el bloqueo a la llegada de suministros y a la salida de los productos elaborados. Una de las empresas que ya anuncian medidas es Hijos de Rivera, quien califica la situación de “muy grave” para su actividad, ya que a sus instalaciones industriales, tanto la fábrica de cerveza de Estrella Galicia o la de sidras Maeloc, como a los manantiales de Cabreiroá, Agua de Cuevas o Fontarel, no llegan desde el lunes ni materias primas ni el resto de suministros básicos para el envasado, lo que la compañía advierte que “podría suponer la paralización total de la actividad fabril a partir de este viernes”.

También señala que el stock de los productos “está al límite en algunos centros logísticos” porque “los camiones cargados están parados sin poder circular ni entregar y la mayoría del reparto se ha visto afectado, incluso se han interrumpido por completo las exportaciones”. Hijos de Rivera añade que condena “cualquier tipo de violencia” y reclama “una rápida resolución de este conflicto”.

A pesar de la presencia de piquetes de transportistas en diferentes puntos de la ciudad, durante el jueves no se produjeron incidentes. La Delegación del Gobierno en Galicia informó que coordina desde el lunes un dispositivo que cuenta con la participación de 2.000 agentes del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil en la comunidad autónoma cuyo objetivo es garantizar el derecho al trabajo.

Según este organismo, la presencia de las fuerzas del orden es más intensa en puertos, accesos a los polígonos industriales y las principales vías de comunicación. También afirma que mantiene un contacto permanente con los empresarios y las personas afectadas por este conflicto para ofrecerles soluciones. Los puntos clave en el Noroeste peninsular para el tráfico de mercancías, como Pedrafita, siguen contando con la presencia de piquetes de huelguistas que afean su actitud a los camioneros que se atreven a trabajar.

Aunque la Delegación del Gobierno se ofreció a proporcionar escolta policial a los transportistas que la soliciten para formar convoyes que puedan circular de forma segura, la propuesta no ha calado en el sector, que desiste de salir a la carretera ante el temor a que los convocantes del paro tomen represalias contra los vehículos de quienes no comparten su postura. A continuación se detalla cuál es la situación existente en cada uno de los sector perjudicados por el paro.

Puerto

La situación es especialmente grave en todas las empresas que utilizan esta infraestructura ante la imposibilidad de sacar pescado de los muelles y el paro realizado por la flota del arrastre, lo que hizo que la Lonja haya funcionado el jueves al 10% de su actividad habitual y que en sus almacenes se agolpen 40 toneladas de productos que esperan vía libre para poder salir. Tan solo pequeñas furgonetas salen del recinto portuario, ya que los camiones no se atreven al haber sufrido pinchazos de ruedas y roturas de faros durante sus rutas, a pesar de que en el acceso principal del recinto portuario . “Hay muchísima preocupación porque las pérdidas son terribles”, explica el presidente de la Lonja, Juan Carlos Corrás, quien advierte que hay barcos en el caladero del Gran Sol con sus bodegas casi llenas y que desconocen si podrán regresar a A Coruña para descargar. Admite que podrían hacerlo en puertos de otros países pero que los gustos de los consumidores varían de unos a otros, por lo que puede ser difícil dar salida a ese pescado. La otra opción es descargar en A Coruña y vender las capturas a precios muy bajos, según explica Corrás. El presidente de la Lonja exige a la Administración que intervenga para que las partes implicadas dialoguen y que se establezcan corredores para que puedan circular los productos perecederos con destino a los mercados. La Lonja recuerda además que los productos de la pesca fresca deben ser comercializados de forma inmediata para garantizar su seguridad alimentaria, por lo que no pueden permanecer almacenados durante largo tiempo. A pesar de la presencia constante de los piquetes en la entrada del muelle de San Diego, no se ha producido ningún incidente. La Autoridad Portuaria señala que se está cumpliendo el acuerdo alcanzado entre los transportistas y la Asociación Gallega de Fabricantes de Alimentos Compuestos (Agafac) para autorizar el transporte de camiones cargados con cereales para granjas y fábricas y garantizar la alimentación de animales, que son transportados en camiones más pequeños que pertenecen a las propias fábricas, mientras que el resto de la mercancía continúa paralizada.

Polígonos

Las empresas asentadas en Agrela padecen graves problemas para la llegada y salida de mercancías, según su asociación de empresarios, a pesar de que no se producen incidentes en la vía pública. La situación hace que algunas empresas de diferentes sectores se planteen ya interrumpir su actividad, según la gerenta de la asociación, Teresa Firvida, quien destaca que “cuesta mucho sacar camiones y sobre todo que lleguen de fuera”. El colectivo empresarial de Agrela señala que no hay patrullas policiales patrullando el polígono, sino que los agentes se desplazan hasta allí cuando es requerida su presencia. Pocomaco recibió la visita de un piquete informativo por la mañana que fue desalojado dos horas después pero cuenta con “muy poco movimiento de mercancía porque el transporte está paralizado”, según el gerente de la asociación de propietarios del polígono, Alfredo Candales, quien añade que la falta de suministros afecta desde el jueves a una empresa de distribución de medicamentos. En el área metropolitana, la siderúrgica Celsa Atlantic, ubicada en A Laracha, no se ha visto afectada por el momento por la huelga del transporte gracias a que ha llevado a cabo una adaptación de su proceso productivo con el fin de no tener que depender de los movimientos de mercancías, según explican fuentes de la compañía, que también hace uso de su propia logística y recurre a su stock para evitar problemas. Esta estrategia permite que su actividad sea “normal”, según afirma, aunque no descarta tener que tomar medidas si el conflicto se prolonga durante muchos más días.

Mayoristas

El matadero municipal también se ve perjudicado por la huelga, ya que a pesar de que el jueves salieron de sus instalaciones algunos camiones, los transportistas no se atreven a circular y la actividad en la instalación fue muy reducida, ya que apenas se mataron animales. También el mercado de frutas registró muy poca actividad ante la imposibilidad de que entren y salgan vehículos de carga.

Comercio

Los mercados disponen por el momento de mercancía, aunque no en gran cantidad, según Leonardo Tomé, presidente de los vendedores del mercado de Elviña, quien señala que los mayoristas les han informado de que se están terminando sus reservas y prevén que haya problemas a partir del martes o el miércoles. Las carnicerías por su parte ya sufren problemas, como confirma Alejandro Muñiz, de Carnicería Daniel, quien indica que desde el lunes no puede recibir productos de Lugo o desde el sur de España, por lo que hay escasez de ternera, pollo y artículos ibéricos. La casi nula actividad de la Lonja coruñesa tiene su traducción en los puestos de pescado de los mercados y en las pescaderías de la ciudad, ya que en algunos de estos establecimientos no se oferta ningún artículo y en otros tan solo se ponen a la venta especies que no se han visto afectadas por la paralización del sector del arrastre y el bloqueo del transporte.

Hostelería

Los problemas de los mayoristas y de los fabricantes del sector de la alimentación se trasladan ya a los establecimientos de restauración. Pablo Gallego, responsable del restaurante que lleva su nombre, explica que los empresarios de esta actividad están “muy preocupados” ante la situación actual, ya que calcula que “en un par de días” comenzarán a producirse problemas para conseguir algunos productos. Su local tiene por el momento paralizado un palé de botellas de vino y no descarta que dentro de poco esto mismo suceda con otros artículos. Gallego piensa que ningún empresario optará por el cierre temporal debido a las dificultades que ha atravesado este sector durante los dos últimos años a causa de la pandemia. “Se buscará la forma de hacer algo para no cerrar”, explica este restaurador, quien espera además que el público sea comprensivo ante la falta de determinados artículos en los menús. “La gente se da cuenta del problema y si no puede comer una cosa, comerá otra”, señala, a lo que añade que a la escasez de productos se suma su elevado precio debido al encarecimiento que ha experimentado la alimentación en los últimos meses. “Lo poco que hay está a precio de oro”, se lamenta.