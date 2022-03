La alcaldesa, Inés Rey, acusó ayer al Partido Popular de contar “mentiras” a la ciudadanía después de que el grupo de la oposición acusase al Gobierno local de “subir impuestos” por las previsiones de ingresos incluidas en el presupuesto de este año.

Según explicó la regidora, no hay una subida impositiva en las cuentas municipales, ya que estas se aprueban en las ordenanzas fiscales. Una de ellas, la de Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, se modificó ayer para que no se tenga que pagar en las transmisiones cuando se demuestre que una finca no subió su valor.

El incremento de la recaudación que prevé el Ayuntamiento este año en impuestos directos, indirectos y tasas (de 9,65 millones de euros, hasta un total de 176,2 millones) se debe a una mayor estimación de la recaudación, no a que se suban los tipos impositivos. Para Rey, los populares están “metiendo miedo y contando falsedades” debido a su “falta de proyecto de ciudad” y por la “interinidad” en los cargos, “que les hace, en su desesperación, adoptar estas actitudes”.

El PP insistió ayer en que cada coruñés pagará este año “704 euros” en impuestos y tasas. La suma es un 11% superior, afirma la formación, que la que se cobró en 2015, el último año en el que gobernaron.