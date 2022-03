El anuncio efectuado ayer por Hijos de Rivera sobre el posible paro de su actividad productiva a partir de este viernes puede ser seguido en los próximos días por más empresas del área metropolitana coruñesa si continúa la huelga de transportistas, ya que las factorías no reciben suministros y tampoco pueden dar salida a su producción, según las asociaciones de empresarios de los polígonos industriales.

Teresa Firvida, gerenta de la asociación de Agrela, señala que en este polígono no se han producido incidentes pero que los camiones no se atreven a salir, lo que lleva a algunas empresas a plantearse la interrupción de su actividad. "No llega mercancía y la que está dentro no puede salir", comenta Firvida, quien explica que los responsables de todos los polígonos y las asociaciones empresariales están coordinadas para reclamar al Gobierno que tome medidas para resolver esta situación. "Cada día que pasa se pierde dinero", advierte.

"Las empresas dicen que tendrán que tomar medidas si se prolonga la huelga", manifiesta Marta Marzoa, gerenta de la asociación de empresarios de Sabón, donde alguna factoría ya trabaja a menor ritmo y otras se plantean parar su producción. Para estos empresarios, la huelga "es la gota que colma el vaso" tras la subida de los precios de la energía y de las materias primas, que ya hizo parar su actividad a Ferroatlántica y paralizó las obras de la avenida de la Diputación en este polígono por la falta de materiales.

En la Lonja de A Coruña la actividad fue este viernes aún menor que el jueves, según su presidente, Juan Carlos Corrás, quien indica que tan solo sale pescado con destino al mercado local y que las pérdidas son "importantes". También expresó su protesta porque en algunas partes del país los camiones con pescado sí pueden circular, por lo que reclama a las administraciones una "solución urgente".