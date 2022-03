El Minecraft, o Maincra en su adaptación al castellano, es un videojuego muy popular entre nuestras clases jóvenes y ociosas que consiste en... Bien, no está claro muy bien en qué consiste, pero es parecido a la vida real: uno puede abrir galerías de minas, levantar edificios, pelear con arañas gigantes, agredir a otros jugadores con espadas, atesorar oro y cocinar. Con un poco de suerte, si no perece de hambre o es asesinado por algún maníaco, el jugador puede matar a un dragón y recibir un poema. Con estos postulados no es raro que se haya convertido en el juego más vendido del mundo, y que sus usuarios muestren orgullosos las construcciones que levantan en bits. Uno publicó hace poco una versión digital de la Facultad de Informática (hecha, apostamos, dentro de la facultad real). La UDC respondió con aplausos y la afirmación de que su madre estaría orgullosa. Se espera que le convaliden un curso.