Os praceiros do mercado de Monte Alto preparábanse para as obras de reforma do mercado, anunciadas en 2015, cando o retraso dos prazos de adxudicación por parte do Concello motivou a renuncia das empresas mellor situadas no concurso convocado ao respecto, enturbiando así a euforia coa que fora recibida a noticia en amplos sectores da veciñanza. Igualmente sucede coa escola infantil Monte Alto, anexa ao propio recinto de abastos, e cuxo cadro de persoal e asociación de país levan décadas denunciando o estado de conservación deprimente da mesma.

A xustificación ofrecida reside na diferenza de prezos existente entre as datas de licitación e de adxudicación definitiva dos traballos, ao exceder o Concello o prazo para adxudicar a obra en case tres meses. O dato retrata á perfección o feito de como pode perderse a execución dunhas obras pola tardanza do Concello en proceder á súa adxudicación. O mercado de Monte Alto comparte honores estelares coa ampla lista de reivindicacións da asociación de representación veciñal do barrio no transcurso da primeira Corporación democrática tras despregar unha grande presión social e reiterados esforzos institucionais para que o Concello adquirira a parcela propiciando mesmo un intento de solución razonábel cos propietarios da mesma. Todo iso é historia pasada, mais o seu recordatorio serve para esixir ao Concello que abandone as constantes dilacións que sofren os proxectos redactados polos anteriores gobernos municipais ou, en caso de que non prosperen as negociacións coas empresas que acadaran as mellores puntuacións, abra o prazo preceptivo para outorgar unha nova licitación porque os praceiros, os usuarios e a veciñanza, en xeral, non poden estar permanentemente instalados nos discursos dos retrasos na adxudicación dunhas obras necesarias. *Ricardo Vales foi presidente da Asociación de Veciños Atochas-Monte Alto