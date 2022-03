El futuro de la fachada de O Burgo, visto por sus habitantes

Para Teresa Cayazzo, As Xubias es su “paraíso particular”. A fuerza de creerse promesas que nunca se cumplieron, ahora piensa que lo mejor que le podría pasar a su barrio es que lo dejen como está, si es posible, que el Ayuntamiento abra unas líneas de ayudas para rehabilitar las viviendas y poco más. Los planes del Gobierno local, sin embargo, van mucho más allá de hacer un lavado de cara al litoral y contempla la construcción de viviendas, la reurbanización de la zona y, también, como pide esta vecina, invertir en la rehabilitación. Por ahora es un proyecto que está en fase de borrador, tal y como avanzó este diario, elaborado por Terravanza y Freire y Vázquez Arquitectos, para modificar el planeamiento urbanístico del litoral de la ría de O Burgo.

A José María y Diana, que viven en la parte oleirense del estuario, les gustaría que, al salir de casa, lo que ven de A Coruña se pareciese más a la zona que ellos pisan. “Con parques y paseo, con zonas para distraerse y también con una pasarela o con un camino que uniese las dos márgenes de la ría” para que el paseo no acabase donde terminan los ayuntamientos.

En este proyecto, que el Gobierno local negocia con Marea Atlántica, se interviene sobre una zona de casi 385.000 metros cuadrados que se extiende entre la playa de Oza y el límite con Culleredo, más allá del puente de A Pasaxe. Entre las propuestas de este estudio destacan la creación de una senda paralela a la ría y también la reducción de la edificabilidad, ya que el anterior plan, aprobado en 2008, permitía la creación de 633 viviendas en nueve polígonos. Esta modificación del planeamiento propone que se construya en seis zonas, en las que se podrían erigir 241 viviendas. En metros cuadros, la cifra se reduce un 67%, de 92.563 a 32.020.

Los que han crecido en As Xubias saben que las antenas de televisión de sus casas son más altas que las del resto de la ciudad porque años atrás, la señal se veía interrumpida por los eucaliptos y por la cercanía del hospital. Se acuerdan también de cuando no llegaba la fibra óptica y no tenían internet y de cuando se tenían que abonar a Canal + para poder ver una televisión que no se cortase. Teresa Cayazzo no tendría ni siete años cuando escuchó por primera vez que iban a quitar las vías del tren a su paso por As Xubias, ahora, apoyada en la barandilla y viéndolas, como siempre ha hecho, cree que ese camino de hierro y madera es lo que los salva de que As Xubias no se convierta “en un Benidorm”.

Ese, como el de algunos de los vecinos de la zona, que se han criado allí es su mayor miedo, que la intervención sea tan grande, que se vaya a perder la esencia de barrio marinero que todavía conserva. “Las casas son casas de remo, casas de pescadores, ya no queda un barrio como este en toda la ciudad”, dice Cayazzo. El proyecto apunta a que serán necesarios 3,4 millones de euros para rehabilitar y reurbanizar As Xubias. Más de 2,65 millones para actuar en 48 viviendas de As Xubias de Abaixo, y cerca de 720.000 euros para reurbanizar tanto ese núcleo como el de As Xubias de Arriba.

Y, aunque sea “un paraíso” cada vez más conocido, no deja de tener problemas, el más importante, el de la accesibilidad. “Hay más vecinos con coche censados que plazas de aparcamiento”, relata Teresa, que lamenta que muchas personas que acuden al hospital saben que en As Xubias la Policía Local suele hacer la vista gorda con los vecinos y les permite aparcar en lugares en los que, con la normativa en la mano, no se puede. “Es un problema y, en verano, muchísimo más. El resto... ya lo ves, te asomas a la ventana y ves la playa de Santa Cristina y un día de sol, esto te alegra la vida, por eso no queremos que esto se convierta en un Benidorm, pero eso ya lo empezamos a decir en los años noventa”, recuerda Cayazzo que se pregunta también “hasta qué punto” se puede intervenir en una zona o en unas construcciones que tienen más de medio siglo de vida y pone como ejemplo una pequeña chabola de madera que tienen unos vecinos para guardar sus herramientas de trabajo.

Tanto Cayazzo, como su marido, creen que no se deberían construir “edificios altos”, algo que, durante años, han conseguido evitar y que no les gustaría que cambiase ahora. “Ha habido tantos planes a lo largo de los años... Tendría yo seis o siete años y ya hablaban de que iban a quitar las vías del tren y tengo 65. Ojalá que no lo vea, porque el día que desaparezca esto, el barrio se muere y si lo tocan mucho, dejaría de ser lo que es”, comenta Cayazzo, que, más que oír ideas y planes de intervenciones integrales se conformaría con que el Gobierno local escuchase las quejas de los vecinos y las atendiese inmediatamente y no “después de doscientas llamadas al 010”. Con esto se refiere a que el camino que lleva del núcleo de As Xubias de Abaixo, donde está el bar A Toquera, hasta la parada del bus, se llena de maleza y dificulta el paso a unos vecinos cada vez más entrados en años y con más complicaciones para moverse; también a que el paseo tiene una barandilla y que, en una de las partes, ya desde su construcción, carece de maderas de seguridad, a pesar de que la pidieron en reiteradas ocasiones.

“Dudo de que lo que vayan a hacer aquí sea bueno para los que vivimos aquí, para los demás, puede ser que lo sea”, comenta esta vecina. El proyecto tiene documentadas 54 construcciones en As Xubias de Abaixo que se encuentran a los pies de la vía, entre los números 8 y 58. Un poco más allá, en el número 6 nació la madre de Teresa Cayazzo.

Estas viviendas, están catalogadas como elementos a proteger ya en el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de 2013, ya que datan de principios del siglo XIX, incluso puede haber algunas anteriores a esa fecha.

En el borrador que ha aprobado la Junta de Gobierno Local, los autores del proyecto plantean la prolongación de la senda interior de As Xubias hasta la zona del hospital Materno Infantil Teresa Herrera con el objetivo de conseguir una “imagen integrada de todo el ámbito” con la creación de plazas de aparcamiento, una de las reivindicaciones de los vecinos, y con más mobiliario urbano. El coste de urbanización de cerca de 720.000 euros se repartiría entre 456.250 en As Xubias de Abaixo y 263.185 euros en As Xubias de Arriba.

El documento para remodelar el planeamiento incluye otras iniciativas para potenciar el núcleo, entre ellas convertir el pazo de los Guyatt, actualmente una residencia privada y situado en el número 11 de As Xubias de Abaixo en un “equipamiento local”, con usos sociales o administrativos. Este inmueble del siglo XVIII está protegido actualmente.

De Alejandro Mosquera se puede decir que descubrió la playa de Oza y su entorno a partir del confinamiento, obviamente, sabía que existía, porque vive en Monelos, pero fue tras el confinamiento cuando empezó a frecuentarla más a menudo, sobre todo, como una alternativa a los gimnasios. Cuando puede, baja a la zona de calistenia o a la playa para hacer ejercicio. Es poco favorable a una intervención en la zona que modifique el paisaje. “Hasta esta zona que está un poco a monte, a mí me parece que está bien”, comenta. Si dejasen en sus manos la posibilidad de diseñar el futuro de la zona se centraría en conectar Oza con As Xubias.

“Es un poco raro que en las ciudades haya estos caminos muertos y que no se pueda seguir por el paseo. El resto está bien”, concluye.

Las hermanas Rosa y Vituca Porto Lavandeira, son de la avenida de Oza y guardan en su memoria aquella arena fina de la playa de Lazareto que nada se parece a la del relleno de la actual de Oza. Aprendieron a nadar jugando entre las piedras y con tres bloques de hormigón de los que se tiraban con los otros niños del barrio. Se acuerdan, incluso, de cuando pintaban los barcos y les salpicaba el espray en la espalda. Ahora, bajan a sus perros Lola y Delta por el paseo y, al llegar a la zona reservada a los deportes marítimos dan la vuelta. No se puede seguir. Para ellas, lo ideal sería que el paseo continuase hasta Santa Cristina y que fuese una senda agradable de transitar. “Yo echo de menos más bancos para que la gente mayor se pudiese sentar y más baños, que solo los ponen en verano y más accesibilidad para personas que tienen dificultades para moverse y ya, si nos pusieran una cafetería a pie y ampliasen el carril bici por la zona de las conserveras sería perfecto, ya no nos tendríamos que ir a Mallorca ni a Marbella”, dice Rosa con una sonrisa.

Ellas, que vieron cambiar la zona, piden también que, en un momento en el que se plantea actuar sobre toda la fachada litoral, saben que tienen que convivir con las colonias felinas, aunque no les gusten, así que, creen que se tendría que tener en cuenta también a las familias que tienen perros y crear espacios reservados para ellos.

“Cuando éramos pequeñas cruzábamos ya descalzas las vías del tren para venir a la playa y los domingos bajábamos las familias y comíamos ahí todos”, recuerdan.

Uno de los cambios que incluye este documento está en la antigua ubicación de los astilleros Valiña y su entorno, donde estaba prevista la construcción de casi noventa viviendas. Es la zona sobre la playa de Oza y tras las construcciones en torno al María Mariño.

El diseño elaborado por Terravanza y Freire y Vázquez Arquitectos mantiene la construcción de 81 pisos divididos en cuatro bloques; dos edificios tendrían 56 viviendas en cinco alturas y, sobre el papel, están en la parte más próxima a la costa. Los otros dos bloques, ubicados en la parte superior, suman 25 viviendas en dos alturas. Para dar servicio a estos núcleos, los redactores plantean la apertura de una calle con plazas de aparcamiento en superficie y zonas verdes.

Otra de las zonas en la que el plan proyecta la construcción de inmuebles residenciales está en las inmediaciones de la vía que enlaza As Xubias de Abaixo y As Xubias de Arriba, y al este del paso elevado que conecta con el complejo hospitalario sobre la carretera de A Pasaxe. En este punto —en la parcela en la que está el esqueleto de un aparcamiento que nunca se llegó a acabar— la edificabilidad reconocida es de 21 viviendas, repartidas en dos edificios de dos plantas, bajo y un subterráneo. En esta zona, como en la anterior, los arquitectos plantean no solo zonas verdes sino también un la creación de un mirador.

Pasado este nuevo enclave y en dirección a A Pasaxe, el borrador del plan incluye la construcción de cuatro viviendas en As Xubias de Abaixo, y la incorporación de un equipamiento público en la zona.

En las inmediaciones del hospital Teresa Herrera está prevista la construcción de dos edificios de dos alturas para, en total, crear doce viviendas. Por debajo del Materno se eliminan edificaciones residenciales y los redactores optan por un aparcamiento disuasorio y más zonas verdes. Entre el entorno del colegio Santa María del Mar y del hospital Teresa Herrera se contempla la construcción de ocho bloques. En total, 84 viviendas.

El Gobierno local planea también derribar todos los vestigios ruinosos que están en la zona del asentamiento chabolista de A Pasaxe, toda vez que solo queda una familia residiendo en la zona con el objetivo de hacer una zona ajardinada por la que transcurrirá una senda que una el paseo marítimo de la ciudad con el de la ría de O Burgo y con el del río Mero, que acaba en Cecebre.

A pesar de que había un plan que permitía la construcción de viviendas en la zona, no se ejecutaron obras en los últimos quince años. En noviembre de 2020, el Gobierno local impuso la paralización durante un año a la concesión de licencias en esta zona para evitar que se activasen proyectos que no se habían impulsado años anteriores, con el objetivo de acometer esta modificación en el planeamiento.