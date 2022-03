Más de una treintena de robos en vehículos estacionados durante el fin de semana

La Policía Nacional ha tramitado 34 denuncias por robos en coches estacionados en tan solo tres días, de viernes a domingo. Los delincuentes rompen los cristales de los vehículos para acceder al interior y hacerse con todos los enseres.

Fuentes policiales informan que estos hurtos se han producido en zonas de explanadas y aparcamientos en O Castrillón, Oza, As Xubias, avenida de Arteixo, Ciudad Jardín, el Barrio de las Flores y Lamadosa. En otras zonas de la ciudad, como Novo Mesoiro, también se registraron robos de motos. De hecho, la Policía Nacional consiguió detener al autor de los hechos tras recibir una llamada de un vecino que presenció el hurto en la calle Fraguas do Eume.

Los ladrones suelen seguir el mismo modus operandi: rompen las ventanillas de los vehículos para apoderarse de cualquier clase de objeto, al margen de cuál sea su valor, desde unas gafas de sol a cargadores de móvil. El escaso valor de lo robado hace que los autores de estos delitos, cuando son capturados, no sean condenados a penas de cárcel, puesto que no se trata de actos violentos, así como que si se trata de ciudadanos extranjeros, no sean extraditados.

Chalecos antibalas

La Unión Federal de Policía (UFP) ha solicitado que a los funcionarios de las distintas Brigadas que realicen funciones adscritos al servicio nocturno extraordinario de Seguridad Ciudadana se les entreguen chalecos antibalas, guantes anticorte y todo lo necesario “para realizar su servicio de una manera eficaz y segura”, según manifiesta el sindicato a través de un comunicado.