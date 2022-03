BlueFloat Energy y Sener, empresas promotoras de Parque Nordés, la iniciativa eólica marina que pretende instalarse en la costa norte de la provincia coruñesa, replican a la organización ecologista SEO/Birdlife que su denuncia de un impacto negativo de este proyecto sobre las aves “no está sustentada en informes o evaluaciones rigurosas y objetivas sobre el territorio”.

Ambas compañías señalan que el efecto de los aerogeneradores marinos sobre las aves se evaluará con el Estudio de Impacto Ambiental que se realizará una vez que el Ministerio de Transición Ecológica apruebe los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo y se disponga de un marco regulatorio definido.

Acerca de la petición del colectivo ecologista de que se paralice la tramitación del proyecto de Parque Nordés, sus promotoras destacan que no han iniciado ningún trámite para la obtención de licencias y permisos, por lo que no se puede solicitar la paralización de trámites que no se pusieron en marcha. También destacan que la información sobre Parque Nordés se conoce gracias al Documento Inicial del Proyecto, del que recuerda que es “voluntario y no de obligado cumplimiento” y que permitirá efectuar consultas a diferentes actores.