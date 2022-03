Las autoridades sanitarias y educativas de Galicia han dejado de recomendar el uso de la mascarilla en los patios descubiertos de los colegios. Desde el jueves pasado, una vez finalizada la campaña de vacunación, los niños y niñas pueden quitársela en los recreos para jugar o en el tiempo que estén en el patio antes o después de ocupar las aulas. La mayoría de los alumnos de A Coruña prefieren de momento mantener las bocas tapadas en la hora de descanso escolar, según advierten los directores de los centros en los primeros días tras la pérdida de efecto de la recomendación.

“Cuando la Xunta aconsejaba que en los patios se dejase la mascarilla puesta y en otras comunidades ya se permitía quitar, el 90% de nuestros estudiantes no se la quitaba, solo el 10% sí. Ahora no advertimos ningún cambio. Es una decisión de las familias de los niños, los profesores no les decimos nada a los alumnos sobre si pueden o no pueden descubrir la cara”, explica el presidente de la Asociación de Directores de Colegios Públicos de A Coruña, Antonio Leonardo Pastor, también director del CEIP Curros Enríquez.

Algún centro coruñés se ha comunicado con las familias para transmitirles que si desde esta semana prefieren que sus hijos todavía lleven el cubrebocas puesto en los momentos que están al aire libre en los centros se lo comuniquen a los tutores; en caso de no hacérselo saber al colegio, se da por hecho que los menores tiene el consentimiento de sus padres para quitarse la mascarilla.

El hecho de que, en general, los profesores y monitores continúen cubriéndose nariz y boca en espacios exteriores —aunque puedan decidir libremente si usan o no la máscara— parece trasladar a los alumnos esa precaución ante posibles contagios de COVID, considera Pastor. “Los niños nunca rechistaron por tener que usar la mascarilla. Ahora hay muy pocos casos de contagio en los centros, pero los alumnos tienen muy concienciado su uso aunque sepan que ya se la pueden quitar”, opina el portavoz de los directores de los colegios públicos, que admite que en el Curros Enríquez nunca ha recibido ninguna queja por problemas respiratorios por el uso de cubrebocas en los niños.

Los centros coruñeses esperan que esta nueva fase en la utilización de elementos de protección contra el COVID sea una medida “de transición hacia la ansiada normalidad”. “Llegará un momento, pronto, en el que nos resulte raro ver entrar a los niños en las aulas sin la mascarilla puesta. Ojalá”, desea Pastor.