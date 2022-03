El paro del transporte empieza a detener la actividad industrial y a vaciar los supermercados de A Coruña

El paro patronal del transporte iniciado el lunes de la semana pasada y motivado por los altos precios del gasoleo amenaza con detener la actividad industrial en los polígonos de Sabón, Agrela y Pocomaco. Algunas de las empresas ya han dejado de trabajar y otras pararán las máquinas en breve, bien por problemas de suministros o porque no tienen a dónde llevar la producción.

Según explica el gerente del polígono de Pocomaco, Alfredo Candales, en este parque industrial, con un fuerte peso de empresas logísticas, algunas compañías “ya están echando el cierre provisional”. “Las agencias de transporte no reparten porque no reciben”, indica “y en distribución hay gente detenida desde hace días aunque tenga transporte propio. Puede hacer el reparto de lo que tiene en el almacén, pero no le llega el producto de fuera”.

Y hay fábricas que no pueden trabajar. Fuentes de la empresa Chocolate Express, del polígono, señalan que “estamos parados desde el miércoles de la semana pasada porque no nos entra la materia prima: el cacao, el azúcar, la harina”. Los productos que necesitan para ponerse en marcha están parados en Barcelona o en Madrid, y aunque han estado atendiendo a sus clientes locales con furgonetas, el material en los almacenes se agota.

“Las agencias de transporte no reparten porque no reciben, y en distribución hay gente detenida desde hace días aunque tenga transporte propio"

Y la crisis ha encarecido trabajar. “La energía nos cuesta el doble que el año pasado, y aunque de cacao hemos comprado grandes cantidades y retiramos según necesitamos, el azúcar y la harina han subido bastante” denuncia la empresa.

En el polígono arteixano de Sabón las empresas industriales son de tamaño medio y grande, y, según indica su gerente, Marta Marzoa, “todas procuraron hacer acopio de materia prima” en los días previos al paro. Eso ha permitido que las máquinas hayan seguido trabajando estos días, pero “no consiguen sacar el producto”, que se acumula en el almacén.

Para paliar la falta de camiones, algunas de las empresas de Sabón han empezado a recurrir a “furgonetas de reparto”, aunque no todos los productos se adaptan a esto. Otras emplean camiones propios, pero “ha habido incidentes” con los que realizan el paro, que “desenganchan remolques y pinchan ruedas. Mucha gente ya no hace las salidas”. Inditex, presente en el polígono, advirtió a sus clientes de “ligeros atrasos” en la entrega de pedidos, si bien el grupo declinó ayer hacer declaraciones a este diario.

"Desenganchan remolques y pinchan ruedas. Mucha gente ya no hace las salidas"

Y, de cualquier manera, la materia prima se acabará. “Podría haber suficiente para esta semana” calcula Marzoa “pero a partir de ahí empezarían problemas para producir. A algunas empresas les empieza a faltar piezas sin las que no pueden acabar los trabajos”.

La gerente de Sabón también alerta de que el “mazazo” del paro se une al de la inflación: “el precio de algunas materias primas se ha triplicado o cuadruplicado desde principios de año. La energía, el gasoil o el hormigón son muy visible,s pero también han subido el acero, el oxígeno, el zinc”.

Inditex previno a sus clientes de "ligeros retrasos" en la entrega de pedidos

La gerente del polígono de Agrela, Teresa Firvida, insiste en que “nunca he visto una situación como esta: estamos muy preocupados y desde Madrid no nos ven o no nos quieren ver”. Entre las empresas del polígono hay compañías que “tienen sobre la mesa un parón”, y el polígono está “viendo qué se puede hacer” para encontrar soluciones, en contacto con las confederaciones de empresarios coruñesa y gallega.

Al igual que en Sabón, hay empresas que han probado a trabajar con vehículos de “menor tonelaje” o con camiones sin rotulación, para evitar represalias, pero Firvida señala que “el problema no es tanto el reparto, que a nivel local no hay problema: es que no hay material para repartir. Se deberían tomar medidas mucho más contundentes mientras el Gobierno trabaja para estabilizar los precios” reclama.

“No podemos sacar material”

Esa es la situación de la empresa Fiberglas, con instalaciones en Agrela y Sabón y que se fabrica desde piscinas y claraboyas a tanques para acuicultura o depósitos de almacenaje. “El parón nos cogió con stock” cuenta su gerente, Francisco Martínez “pero el problema, muy grave, es que no podemos sacar la mercancía. Estamos trabajando, pero al no haber transporte para los productos vamos a tener que parar”.

Fiberglas cubría parte de sus operaciones con flota propia, explica Martínez, pero no la está utilizando, en parte, por “respeto” a las reclamaciones del sector. “El combustible es una parte importante de nuestro gasto, y aunque no somos una industria electrointensiva, la energía se nos multiplicó por 2,5. Somos conscientes del problema que hay”.

"Estamos trabajando, pero al no haber transporte para los productos vamos a tener que parar"

Pero si no sacan material no hay facturación, “con todos los problemas que trae para una empresa mediana”. A esto se suma que “hace una semana o diez días hubo un parón de los pedidos de piscinas” que Martínez achaca al “miedo a gastar” de clientes preocupados por la inflación y la guerra. Y suben los costes. “Es un momento muy complicado. El año pasado se nos duplicó la fibra de vidrio y la resina de poliéster mucho material venía de China, y a ver cómo lo repercutes. Y ahora, en el acero, nos dan precios que a veces solo aguantan 24 horas”.

Precisamente el acero es el principal producto que mueve la distribuidora ferretera coruñesa Torres y Sáez, con presencia en Agrela y Pocomaco. Su presidente, Enrique Saez, señala que, dado a que tienen stock en los almacenes y medios propios de transporte, pueden seguir vendiendo. “No tenemos disponibilidad de todo lo que nos piden, pero estamos muy lejos de parar”, explica.

Pero es cuestión de tiempo que se detengan, ya que “nos está entrando menos mercancía de la que debería, estamos muy preocupados”. Además, el precio del gasoil también les afecta, y sus camiones han sufrido “incidentes”. “A alguno nos lo han parado y hemos tenido que llamar a la Guardia Civil para recuperarlo”.

"Algún camión nos lo han parado y hemos tenido que llamar a la Guardia Civil para recuperarlo"

ERTE en Celsa, paro de obras

En la comarca, la planta siderúrgica larachesa de Celsa Atlantic se ve afectada por la falta de materia prima. Según el trabajador y miembro del sindicato CIG Indalecio López, hoy se llegóa un acuerdo con la empresa para trabajar mañana, y, si no llega el material, parar hasta el domingo. Si para el lunes no entra material, “se negociará un ERTE”. En Carballo, la conservera Calvo detuvo los trabajos en su planta el lunes.

Mañana pararán las de reurbanización de Alcalde Marchesi y Compostela por la falta de materiales, y otras lo harán a lo largo de la semana.

En cuanto al Concello, el paro de transportes está dejando a las obras municipales sin suministros. Ya se han detenido las de Laxe y Laureano Mediante, y mañana pararán las de reurbanización de Alcalde Marchesi y Compostela, según fuentes municipales. Otras lo harán “a lo largo de la semana, si no se toman medidas para paliar la subida de los precios del combustible”.

El Gobierno local promete las obras se reanudarán cuando termine el paro de transportistas y confía en que el Ejecutivo central “sea capaz de ofrecer una respuesta que permita reconducir la situación por el bien de los ciudadanos”.

Carencias en el ‘súper’

En cuanto a las principales cadenas de distribución, este diario preguntó ayer a Gadisa, Supermercados Día, Froiz y Mercadona si sufrían desabastecimiento, y, aunque ninguna de las empresas ofreció una evaluación, la presencia de estantes vacíos era notoria ayer en la ciudad.

Los Gadis coruñeses advertían con carteles de que, por la “huelga de transportes, puede que no dispongamos de todo nuestro surtido habitual”. En el del Orzán, al mediodía, había huecos en muchas baldas, desde la alimentación hasta los productos higiénicos o el agua. En el Mercadona de Panaderas, a la misma hora, la mayor parte de las baldas de fruta permanecían vacías.

Desde Vegalsa-Eroski consideran que “no podemos hablar de desabastecimiento” ya que “todavía hay producto en nuestras tiendas”, pero admiten que “la situación es delicada” e indican que “no podemos seguir más con esta situación, es insostenible para todos”.

"La situación es delicada e insostenible para todos"

La cadena de suministro, incluyendo los proveedores locales, y especialmente a los de productos frescos, sufre “una gran tensión” y el flujo de mercancía a las tiendas “está siendo irregular”.

Aunque la empresa de supermercados asegura que no tiene “ninguna tienda” en la que no haya material y señala que está “redoblando” sus esfuerzos para asegurar el abastecimiento, también reclama “medidas urgentes, resolutivas y extraordinarias para desbloquear esta situación”, y, “garantizar el derecho a la movilidad y la seguridad de los transportistas”. Los problemas del transporte, señala la compañía, afectan a un “servicio esencial y de productos de primera necesidad”.

Suministro en los mercados

En los mercados municipales, según indica la presidenta de los placeros de San Agustín, Ángela Barrán, “hay abastecimiento, aunque no tenemos todos los artículos: falta un poco la ternera, pero hay carne, pollo, fruta y verduras”.

También hay algo de pescado, pese a que la flota de bajura se detuvo la semana pasada por los altos precios del gasoil. “Entró algo del Gran Sol, de barcos pequeños y pescado de los puertos de alrededor; la flota está parada pero llega” afirma Barrán. La placera denunció la semana pasada a este diario que su sector había recibido amenazas de los piquetes de camioneros en el Puerto, pero “se puso un dispositivo de seguridad desde la Delegación del Gobierno y la gente ha podido salir con total normalidad”.

"En los mercados municipales hay abastecimiento, aunque no tenemos todos los artículos"

Pero la lonja está “bajo mínimos”, según su presidente, Juan Carlos Corrás, que calcula que ayer desembarcaron unas 22 toneladas: un 10% de la capacidad habitual. Los barcos de la flota de arrastre empezaron a amarrar hace dos semanas por la subida de costes del combustible. El material que se desembarca, al contrario que la semana pasada, puede salir a través de un “corredor seguro” pactado.

La Cámara de Comercio reclama “decisiones excepcionales y urgentes”

La Cámara de Comercio de A Coruña exigió a las Administraciones que tomen “decisiones excepcionales y urgentes” para paliar la crisis generada por el COVID, la inflación, la guerra y el paro de transportes. En relación a este último, reclaman medidas que combinen “el lícito derecho a la huelga con el del trabajo” (si bien no se trata de una huelga, sino de un paro patronal) y que permitan el libre tránsito de mercancías para revertir “el colapso”. La Cámara también reclama medidas tributarias, así como “de ayudas públicas a las empresas y de revisión de precios”. Las asociaciones de hostelería de Galicia se reunirán hoy para convocar un paro patronal de un día el próximo lunes en solidaridad con las reclamaciones de los transportistas. CCOO exigió ayer que este cierre no afecte a los “derechos laborales” de los empleados del sector.